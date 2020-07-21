6GB RAM’li Xiaomi Redmi Note 9 geliyor

Çinli üretici kısa bir süre önce Redmi Note 9 modellerini satışa sunmuştu. Çinli şirket global pazarda olduğu gibi ülkemizde de Redmi Note 9, 9S ve 9 Pro modelleriyle kullanıcıların karşısına çıktı. 9S ve 9 Pro modellerin Snapdragon 720 yonga setine yer veren Xiaomi, Note 9’da ise MediaTek tabanlı bir yonga seti kullanmayı tercih etmişti.

MediaTek yonga setinin yanı sıra RAM kapasitesinin de 3GB olması bu telefona olan ilgiyi azalttı. Bu durumun farkında olan Çinli şirket Redmi Note 9’un RAM kapasitesini arttırma kararı aldı.

XİAOMİ REDMİ NOTE 9'UN RAM'İNİ İKİ KAT ARTIRACAK

Hali hazırda ülkemizde satılan Redmi Note 9 modellerinde de 3GB RAM bulunuyor. Lakin Xiaomi bu RAM kapasitesini tam 2 katına çıkartacak. Yani Redmi Note 9’un RAM kapasitesi 6GB olacak.

6GB RAM’e sahip Redmi Note 9 modelleri ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıkacak. Bu modelin global pazara gelip gelmeyeceği ise şimdilik netlik kazanmış değil.

Gelirse de belli bir fiyat farkına sahip olacaktır. Zaten Redmi Note 9 ile 9 Pro arasında 500 TL bir fiyat farklı bulunuyor. Muhtemelen 6GB RAM’li Note 9 da Note 9 Pro ile aynı fiyattan satılabilir.

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