6’ıncı Boğaziçi Film Festivali başlıyor

İSTANBUL,(DHA) - BU yıl 6’ıncısı düzenlenen Boğaziçi Film Festivali, 26 Ekim’de başlıyor. Türkiye ve dünya sinemasının en yeni ve ödüllü örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak festivalin tanıtım toplantısı ise Beyoğlu’nda yapıldı.

Bu yıl 6’ıncı defa düzenlenen Boğaziçi Film Festivali için tanıtım toplantısı yapıldı. Beyoğlu’nda gerçekleşen basın toplantısına Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, festival destekçileri ve sinemaseverler katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün de katkılarıyla düzenlenen festivalin basın toplantısında, festivalde yarışacak olan filmler açıklandı.

Bent Hamer, SergeiLoznitsa, PauloBranco gibi usta isimleri İstanbul’da ağırlayacak 6. Boğaziçi Film Festivali’nde 41 ülkeden 90 yönetmenin toplam 88 filmi gösterilecek.

“DÖRT BİR YANINDAN KONUKLARIN AĞIRLANDIĞI, KÜLTÜREL BİR ORGANİZASYON”

Basın toplantısına katılan Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, festivalin içeriği hakkında bilgiler verdi. Zengin bir içerik oluşturduklarını ifade eden Şanlıer, "6’ıncı Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’mizi bu yıl 26 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında yapacağız. Yine dopdolu bir içerik hazırladık. Çok zengin film içeriğimiz oldu. Bu süre içinde kültür sezonu da başladı. Birçok kültürel etkinlikler, festivaller hızlandı. Bizim festivalimiz de yine uluslararası boyutta çok güçlü olacak şekilde, dünyanın dört bir yanından konukların ağırlandığı, çok geniş bir coğrafyadan sinemacıları ülkemizde bizim sinemacılarımızla buluşturduğumuz kültürel bir organizasyon ve güçlenerek devam ediyor” dedi.