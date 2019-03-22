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6’ıncı tiyatro günleri “Rumuz Goncagül” oyunu ile başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 17:24 | Son Güncelleme

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk bölümü tarafından bu yıl 6’ıncısı gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği katkılarıyla düzenlenen GAÜ 6’ıncı Tiyatro Günleri, 27 Mart 2019 Çarşamba günü “Rumuz Goncagül” oyunu ile başlıyor.GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü Başkanı Yrd.

6’ıncı tiyatro günleri “Rumuz Goncagül” oyunu ile başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk bölümü tarafından bu yıl 6’ıncısı gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği katkılarıyla düzenlenen GAÜ 6’ıncı Tiyatro Günleri, 27 Mart 2019 Çarşamba günü “Rumuz Goncagül” oyunu ile başlıyor.
GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Levent Suner konuyla ilgilli yaptığı açıklamada, GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü tarafından düzenlen GAÜ 6. Tiyatro Günleri kapsamında sergilenecek olan; oyunların 27 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında, GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de saat 20.00’de gerçekleşeceğini belirtti.
Tiyatro’nun ustaları GAÜ 6’ıncı tiyatro günlerinde izleyicilerini bekliyor
Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada ise, 27 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan GAÜ 6’ınci Tiyatro Günleri bünyesinde, 27 Mart 2019 Çarşamba günü Rumuz Goncagül, 28 Mart Perşembe Ruki, 1 Nisan Pazartesi Şifa Niyetine, 2 Nisan Salı; Two Turkish Tenors, 3 Nisan Çarşamba; Antigone, 4 Nisan Perşembe Sevgili Doktor, 5 Nisan Cuma Hoş geldin Boyacı adlı oyunların sahne alacağı bildirildi.
GAÜ 6. Tiyatro Günleri Kapsamında; Reha Özcan, Altan Erkekli, Veysel Diker, Atılgan Gümüş, Bekir Çiçekdemir, Cenk Bıyık, Serkan Kuru, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Yöneten ve uyarlayan Murat Çıdamlı, Erdal Özyağcılar, Berna Laçin, Gözde Çetiner gibi usta oyuncuların GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de sahne alacağı vurgulandı.
GAÜ’nün bu yıl 6’ınsını düzenlediği Tiyatro günleri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nin katkılarıyla, KKTC Telsim İletişim Sponsoru, Dance FM Medya Sponsoru, Le Chateau Lambousa Hotel Konaklama Sponsoru olurken, Ektam Kıbrıs LTD., Gülgün Süt Ürünleri ve Koli İnşaat Firmaları ise GAÜ 6. Tiyatro Günleri’nin Sponsorluğunu üstleniyor.

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