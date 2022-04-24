6'lı masa üçüncü kez toplanıyor: Gündemde, seçim yasası, seçim güvenliği ve geçiş süreci var

Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı açıklayan 6 siyasi partinin genel başkanları, üçüncü toplantıyı bu akşam Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın evsahipliğinde, iftar buluşmasında yapacak.

Toplantının resmi gündeminde "seçim güvenliği" ve bir önceki toplantının gündeminde de yer alan parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası var.

Ancak, somut bir karar alınması beklenmese de, yeni seçim yasasına dönük ittifak ve seçim işbirliği formüllerine ilişkin liderler arasında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Ekonomi, iktidarın göçmen politikası ve dış siyasi gelişmeler de masaya gelmesi beklenen olası gündem maddeleri.

Uysal'ın tepki çeken "cumhurbaşkanlığı kriteri" masaya gelebilir mi?

Liderlerin üçüncü yuvarlak masa toplantısına evsahipliği yapan DP Genel Başkanı Uysal'ın, sosyal medya hesabından "cumhurbaşkanı adayı" kritererlerine ilişin yaptığı "20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" paylaşımı 6'lı masada soğuk rüzgarların esmesine yol açmıştı.

Uysal'ın bu açıklaması, AKP hükümetlerinde başbakanlık, bakanlık görevlerinde bulunan DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanlarının adaylığına yönelik bir hamle olarak yorumlanmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun tepkisini çeken bu paylaşım üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devreye girmişti.

Hafta içinde liderleri toplantıya davet için ziyaretlerde bulunan Uysal, Davutoğlu ve Babacan'a, bu paylaşımlarla kendilerini hedef almadığı açıklaması yapmıştı.

Görüşmede Davutoğlu, bu paylaşımdan duyduğu rahatsızlığı doğrudan Uysal'a iletti ve bu tür yaklaşımların "6'lı masanın ruhuna uymadığı" mesajını verdi.

Uysal'ın yarattığı krizin, ziyaretlerle şimdilik aşıldığı belirtilirken, bugün yapılacak toplantıda da gündeme gelmesi olası.

Kulislerde, liderlerin, masaya zarar verecek tutumlardan kaçınılmasına dönük ilke kararı alması da olası görülüyor.

İttifak ve seçim işbirliği senaryoları

Ali Babacan'ın evsahipliğinde yapılan geçen ayki toplantının gündeminde, parlamenter sisteme geçiş sürecine ilişkin yol haritasının belirlenmesi vardı.

Ancak iktidar kanadının seçim yasası değişikliğini Meclis'e yeni sunduğu sürece denk gelen bu toplantıda, daha çok seçim güvenliği ve iktidarın yeni seçim hesaplarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştu.

Ortak açıklamada da yeni düzenlemeyle, 6'lı masanın hedef alındığı ifade edilerek, "Birlikteliğimiz siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecek" açıklaması yapılmıştı.

Bugünkü toplantıda da geçiş sürecine ilişkin planlamanın yanı sıra, yeni seçim yasası karşısında muhalefetin olası ittifak ve seçim işbirliği senaryolarına ilişkin de görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Seçim Yasası'nın Meclis'ten geçmesi sonrasında SP Lideri Karamollaoğlu, "ittifak içinde ittifak" formüllerinin tartışılabileceğini belirtmiş, CHP lideri Kılıçdaroğlu da kendilerinin de iç çalışma yaptığını ve 8 formül üzerinde durulduğunu ifade etmişti.

Ancak masadan, ittifaklara ilişkin somut karar alınması beklenmiyor ve daha çok "görüş alışverişi" yapılacağı ifade ediliyor.

İttifak ve seçim işbirliği formüllerinin yaşama geçirilmesi için CHP'nin seçim yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun sonucunun beklenmesi gerektiği vurgulanıyor.

İttifak ve cumhurbaşkanlığı adaylığının ise seçim sürecinde netleşmesi bekleniyor.

Ortak açıklama yapılacak

Toplantıda, iktidarın özellikle Suriyeli göçmenler konusundaki tutum değişikliği, ekonomi, dış politika konularının da değerlendirileceği ifade ediliyor.

Toplantı sonrasında, liderlerin alınan kararları ve siyasi gelişmelere ilişkin tutumlarını, ortak deklarasyonla kamuoyuna açıklaması bekleniyor.