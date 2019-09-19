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6'ncı kat penceresinden düşen bebek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 15:59 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde 6'ncı kat penceresinden düşen Mehmet Fatih Atal (1), hayatını kaybetti.

6'ncı kat penceresinden düşen bebek öldü

Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde 6'ncı kat penceresinden düşen Mehmet Fatih Atal (1), hayatını kaybetti.
Olay, Atatürk Mahallesi Özyürek Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Sena-Davut Atal çiftinin bebeği Mehmet Fatih, 6’ncı kattaki evlerinin penceresinden düştü. Bebeğin düştüğünü gören annenin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin düştüğü yerde kapsamlı inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
FOTOĞRAFLI

6'ncı kat penceresinden düşen bebek öldü

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