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  4. 6'ncı katta intihara kalkıştı, polis ikna etti

6'ncı katta intihara kalkıştı, polis ikna etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

SİİRT'te, bir iş yerinin 6'ncı katına çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.B.

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)-SİİRT'te, bir iş yerinin 6'ncı katına çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.B. (31), polis tarafından ikna edilerek, indirildi.
Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş merkezinin 6'ncı katındaki pencereye öğle saatlerinde çıkan A.B., intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş merkezinin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, A.B.'yi aşağıya inmesi yönünde ikna etti. A.B. de intihardan vazgeçip, indi.

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