6'ncı kattan düşen Efe öldü

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde, Efe Eser (11), 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Efe Eser, iddiaya göre, 6'ncı katta bulunan evlerinin balkonuna çıktı. Efe, bir süre sonra aşağı bakarken, dengesini kaybedip, düştü. Küçük çocuğun zemine çakıldığını gören annesi Sebahat ile babası Ayaz Eser, hemen sokağa çıkıp, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Efe'yi ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Efe Eser, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eser çifti ise hastanede uzun süre gözyaşı döktü. Efe Eser'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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