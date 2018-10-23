6'ncı kattan düşen kedisine kavuşunca gözyaşı döktü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, 6'ncı kattaki dairenin balkonundan girişteki işyerinin tentesine düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedisine kavuşan Başak Yişil, uzun süre gözyaşı döktü. Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi Uncalı Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın 6'ncı katında oturan Başak Yişil, 'Cesur' adlı kedisine akşam saatlerinde balkonda mama verdi. Mamasını yiyen kedi, bir anda balkondan düştü. Apartman girişindeki restoranın tentesine düşen kediyi gören Yişil, komşularından yardım istedi. Kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için bir süre uğraşan çevredekiler, bunda başarılı olmadı. Kedinin bulunduğu yere de çıkamayan Başak Yişil ve çevredekiler, itfaiyeden yardım istedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çağrı üzerine gelerek kurtarma çalışmalarına başladı. Bir itfaiye eri, merdivenli araç yardımıyla tentenin üzerindeki kediyi yakalayarak itfaiye sepetine aldı. Uzun süren çalışmalar sonunda kedisine kavuşan Başak Yişil, 'Cesur'a sarılıp gözyaşı döktü. Yişil, kedisinin yaralanıp öleceğinden çok korktuğunu söyledi.
Mardin'den kahreden şehit haberi!
Dünyanın en seksi sunucusu açtı ağzını, yumdu gözünü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması
Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!
Eve erken dönüp eşini yasak aşkıyla basmıştı! Flaş gelişme
MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!
Guardian: Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi köşeye sıkıştırdı
Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti
Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum