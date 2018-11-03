6'ncı kattan düşen minik Zeynep öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da oturdukların binanın 6'ncı katındaki balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek yere düşen Zeynep Yılmaz (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Sigorta Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 6'ncı katındaki balkonda oyun oynayan Zeynep Yılmaz, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuğun yere düştüğünü göre komşuları, ailesine ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan küçük kızın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
FOTOĞRAFLI
Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!
Selim Demiroğlu öldürüldü
Azeri gelin ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'andımız' açıklaması
ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı
Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'
Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu
Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş iddia: İsrail üretimi yazılımla gözetlendi
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum