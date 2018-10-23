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6'ncı kez alkollü yakalanan sürücüye 7 bin 240 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 08:12 | Son Güncelleme

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan, kovalamacayla yakalanan cipin alkollü olduğu öne sürülen sürücüsü Çetin K.'nın (42), daha önce de 5 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2023 yılına kadar konulduğu tespit edildi.

6'ncı kez alkollü yakalanan sürücüye 7 bin 240 lira ceza

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan, kovalamacayla yakalanan cipin alkollü olduğu öne sürülen sürücüsü Çetin K.'nın (42), daha önce de 5 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2023 yılına kadar konulduğu tespit edildi. Çetin K.'ya 7 bin 240 lira para cezası kesildi.
Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda yol kontrolü yapan devriye ekipleri, şüphelendikleri 01 CKR 44 plakalı lüks cipi durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymayarak yoluna devam etti, polis de peşine düştü. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıkan cip, Yüreğir ilçe çıkışından Mithat Özsan Bulvarı'na girmek isterken, yol kesen polisler tarafından durduruldu. Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan sürücü Çetin K. ve yanındaki arkadaşı Tugay D.'yi indiren polisler, araçta arama yaptı. Herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polisler, sürücü Çetin K.'ya alkol kontrolü yapmak istedi. Ancak Çetin K., alkolmetreyi üflememek için polislere direndi. Bu sırada Tugay D. de aracı kendisinin kullandığını iddia etti.
2023'E KADAR EHLİYETİNE EL KONULMUŞ
Yapılan kontrollerde Çetin K.'nın alkollü olduğu saptandı. Daha önce de 5 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2023 yılına kadar el konulduğu belirlenen Çetin K.'ya toplamda 7 bin 240 lira para cezası kesilirken, lüks cip ise trafikten men edildi.

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6'ncı kez alkollü yakalanan sürücüye 7 bin 240 lira ceza6'ncı kez alkollü yakalanan sürücüye 7 bin 240 lira ceza6'ncı kez alkollü yakalanan sürücüye 7 bin 240 lira ceza

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