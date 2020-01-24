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7.1 ses deneyimi sunan Asus ROG Theta 7.1 tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.01.2020 09:17 | Son Güncelleme

Asus oyuncular için geliştirdiği ROG Theta 7.1 oyuncu kulaklığını tanıttı. Sekiz adet bağımsız ASUS Essence sürücüsüyle güçlü sanal bas ve etkileyici ses kaliteli çevresel ses sunan bu kulaklık, net iletişim için dünyanın ilk yapay zeka destekli ses önleyici mikrofonuna sahip.

7.1 ses deneyimi sunan Asus ROG Theta 7.1 tanıtıldı

Kulaklık kayıpsız ses sunabilmek için ROG 7.1 DAC ve dört adet yüksek çözünürlüklü ESS 9601 kulaklık amplifikatörüyle donatılıyor. USB-C bağlantısı ise uyumlu cihazlardan 7.1 çevresel ses alınmasını sağlıyor.

Kulaklık birden fazla platforma destek veren bir USB-C bağlantısına sahip. Kullanıcılar PC, Mac, PS4, akıllı cihazlar ve Nintendo Switch gibi platformlarda üst düzey ses deneyimini rahatlıkla yaşayabiliyor.

SANAL SUBWOOFER İLE GERÇEK 7.1 ÇEVRESEL SES

Geleneksel 7.1 oyuncu kulaklıklarında fiziksel subwoofer’lar bulunur fakat bu büyük sürücülerin varlığı yüksek ve orta frekanslı sesleri etkiler. ROG Theta 7.1 bunu yenilikçi tasarımıyla aşıyor.

Her kulakta dört büyük ASUS Essence sürücüsüne sahip olan ürün, olağanüstü kaliteli ve güçlü sanal baslara sahip tam 7.1 kanal çevresel ses oluşturuyor. Oyun seslerinin üç boyutlu alanda doğru konumlandırılması sayesinde oyuncular her bir silah ve ayak sesinin yerini anlayarak, benzersiz derecede etkileyici bir deneyim yaşıyorlar.

ROG Theta 7.1 dünyanın ilk yapay zeka destekli gürültü önleyici mikrofonundan yararlanıyor. Mikrofondaki özel işlemcide makine öğrenimiyle elde edilen akıllı profiller bulunuyor. Bu profillerle 50 milyondan fazla tür arka plan sesi ortadan kaldırılıyor ve konuşma sesi korunarak oyun içi net iletişim sağlanıyor.

Bu yapay zeka destekli akıllı mikrofon, çevrenizdeki dikkat dağıtıcı konuşmaları, klavye ve mouse seslerini %95 oranında azaltarak oyuncuların her ortamda net iletişim kurmasını sağlıyor. Dilediğinde çıkarılabilen bu tek yönlü mikrofon Discord ve TeamSpeak sertifikalarına sahip. Mikrofonun sesi kapatıldığında uçtaki gösterge ışığı kırmızı yanıyor, böylece kullanım durumu hemen anlaşılabiliyor.

KAYIPSIZ SESLER İÇİN ESS 9601 DÖRLÜ AMPLİFİKATÖR!

Çoğu rakip gerçek 7.1 kulaklık birden fazla sürücüye güç vermek için tek bir amplifikatöre güveniyor. Bu da seslerdeki ayrıntıların kaybolmasına neden oluyor. ROG Theta 7.1 ise tamamen farklı bir yaklaşım sergiliyor.

Dört ayrı ESS 9601 kulaklık amplifikatörünü beslemek için SupremeFX S1220A ses codec’lerine sahip, ev sinema sistemi sınıfı özel ROG 7.1 DAC ile donatılan ürün, inanılmaz derecede saf ve ayrıntılı sesler oluşturuyor ve konum efektleriyle geniş bir işitsel atmosfer sunuyor. DAC ayrıca piyasadaki gerçek 7.1 oyuncu kulaklıklarına göre daha yüksek olan 118 dB SNR sunuyor.
Theta 7.1’deki eşsiz ROG Hybrid Kulak Yastıkları, gözlüklere daha az baskı yaparak rahatlık sağlıyor. Yumuşak ve pürüzsüz bir kaplamaya sahip bu yastıklar, olağanüstü rahatlık ve ses yalıtımı için çabuk soğuyan özel kumaştan ve %100 protein deriden üretildi. Hızlı soğuyan tasarım ısıyı %25 düşürerek oyuncuların uzun oyun maratonları sırasında serin hissetmesini sağlıyor.
Ters D şeklindeki ergonomik ROG Hybrid Kulak Yastıkları uygun sıkma gücüyle rahatlık sunuyor ve sabit kalıyor. Ters bölme ön sürücülere daha fazla yer açarak seslerin gerçekçi bir şekilde sunulmasına yardımcı oluyor. 

ROG Theta 7.1, oyunlarda uzun süreli kullanımın getirdiği zorluklara dayanmak ve daha iyi ısı dağıtımı sağlamak için alüminyum alaşımı kulak bölümlerine ve çerçeveye sahip. Dokunmatik düğme ile gerçek çevresel ses ile stereo ses arasında anında geçiş yapılıyor. Dayanıklı anahtar ise ses çıkış düzeyini, mikrofon girişini ve hatta RGB aydınlatma kontrollerini kullanıcının parmaklarının ucuna getiriyor.

ROG Theta 7.1’deki USB-C bağlantısı PC, Mac, mobil cihazlar, PlayStation 4 ve Nintendo Switch gibi platformlarla uyum sağlayarak oyuncuların ve ses tutkunlarının yüksek kaliteye istedikleri yerde kolayca erişebilmelerini sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ASUS ROG Theta 7.1 Asus

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