HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. '7.2 ve 7.4 büyüklüğünde' diyerek uyardı! Prof. Dr. Naci Görür'den 'Bingöl' ve 'İstanbul' açıklaması... "Kırılmaya mecbur; ya beraber ya ayrı ayrı"

'7.2 ve 7.4 büyüklüğünde' diyerek uyardı! Prof. Dr. Naci Görür'den 'Bingöl' ve 'İstanbul' açıklaması... "Kırılmaya mecbur; ya beraber ya ayrı ayrı"

25.02.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Naci Görür, 1780'li yıllardaki 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra başka depremin yaşanmadığına dikkat çektiği fay hattının bulunduğu bölge için "Bu kesimlerde hassas olunması gerektiğini düşünüyoruz" diyerek uyardı. "7.2 ve 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz" diyen Görür, Marmara'nın kırılmaya mecbur olduğunu belirtirken "Özellikle İstanbul’da depremi bekliyoruz. Bunun nedenleri var. Bölge sismik bir boşluk" diye konuştu. Görür'ün riske dikkat çektiği bir diğer bölge ise İzmir oldu...

'7.2 ve 7.4 büyüklüğünde' diyerek uyardı! Prof. Dr. Naci Görür'den 'Bingöl' ve 'İstanbul' açıklaması... "Kırılmaya mecbur; ya beraber ya ayrı ayrı"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından teyakkuz haline geçilirken tüm Türkiye yeni depremlerin nerede olacağını merak ediyor. Prof. Dr. Naci Görür de Türkiye'de hangi bölgelerde deprem beklendiğini ayrıntılarıyla açıklayarak anlattı. Son günlerde deprem riskiyle gündeme gelen Bingöl ve çevresi için Görür de bir uyarıda bulundu.

thumbs_b_c_8a588032ce62666f12457710dca3c967

"ORAYA STRES BİRİKTİRMİŞTİR"

Kahramanmaraş depreminin enerjisinin diğer faylara da transfer edilmiş olabileceğine değinen Görür, tv100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlarken, Yedisu fayında 1780'li yıllardaki 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra başka deprem meydana gelmediğini belirtirken şunları söyledi:

"Yedisu fayında, 7 büyüklüğü üstünde deprem olabilir. Çünkü, 1780’li yıllarda 7.4 büyüklüğünde deprem üretmiş. O zamandan beri deprem yok. Üstelik Erzincan depremi oldu ve oraya stres biriktirmiştir. Bu kesimlerde hassas olunması gerektiğini düşünüyoruz.”

"7.2 VE 7.4"

Görür ayrıca İstanbul'la birlikte Türkiye'de en büyük deprem tehditlerinden biri olduğunu belirttiği Yedisu Erzincan-Karlıova arası ve Karlıova-Bingöl Göynük arası için "7.2 ve 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_36392f34193ca14a812e5d5de385803c

"MARMARA KIRILMAYA MECBUR"

Görür, İstanbul'da deprem beklendiğini şu sözlerle vurguladı:

"Özellikle İstanbul’da depremi bekliyoruz. Bunun nedenleri var. Bölge sismik bir boşluk. Bizim yaptığımız bütün araştırmalar Marmara’nın kırılma mecburiyetini gösteriyor. Adalar fayı ve Kumburgaz fayı ya beraber ya da ayrı ayrı kırılacak. Batı Tekirdağ fayının da 1912’de kırıldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla 'İstanbul’da deprem olacak' dememizin nedeni bilimsel gerçeklik.”

thumbs_b_c_69388faa9d9f43c40ac4ba81303dd114

"İZMİR BÖLGESİNDE 12-13 TANE AKTİF FAY VAR"

Öte yandan İzmir bölgesinde de deprem riski olduğuna dikkat çeken Görür şöyle konuştu:

"İzmir Körfez de büyük bir fay var. İzmir fayı ciddi bir fay ve 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. Nitekim, Körfez alanı 70 kilometre olmasına rağmen 117 kişi hayatını kaybetti. O bölge zayıf zemin. İzmir bölgesinde yaklaşık 12-13 tane aktif fay var.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremzedeler nerede ve nasıl oy kullanacak? İşte masadaki o formüller…Depremzedeler nerede ve nasıl oy kullanacak? İşte masadaki o formüller…
Herkes şaşkın! Deprem evi havaya kaldırıp 2 metre ileriye taşıdı... Herkes şaşkın! Deprem evi havaya kaldırıp 2 metre ileriye taşıdı...
'Yüzde 64, yüzde 75, yüzde 95 olasılık...' Uzman isim açıkladı'Yüzde 64, yüzde 75, yüzde 95 olasılık...' Uzman isim açıkladı
Anahtar Kelimeler:
deprem naci görür

En Çok Okunan Haberler

105 kişi hayatını kaybetmişti! Yaş haddinden serbest kalan site sahibi yeniden yakalanıp tutuklandı

105 kişi hayatını kaybetmişti! Yaş haddinden serbest kalan site sahibi yeniden yakalanıp tutuklandı

Ankara'da 2 bina boşaltıldı: Garajın altı 3-4 metre kaymış

Ankara'da 2 bina boşaltıldı: Garajın altı 3-4 metre kaymış

İrlanda'yı karıştıran haber! Acun Ilıcalı sonrası taraftar ayaklandı, kulüp bir bir açıkladı

İrlanda'yı karıştıran haber! Acun Ilıcalı sonrası taraftar ayaklandı, kulüp bir bir açıkladı

Beklenmedik ayrılık, harekete geçtiler! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Beklenmedik ayrılık, harekete geçtiler! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Millet İttifakı ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal adaylarını açıkladı! 'Geldiğimiz bu noktada...'

Millet İttifakı ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal adaylarını açıkladı! 'Geldiğimiz bu noktada...'

Canlı yayında belediye başkanının sözüne verdiği yanıt gündem oldu! 'Vay halimize'

Canlı yayında belediye başkanının sözüne verdiği yanıt gündem oldu! 'Vay halimize'

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.