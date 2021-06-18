7/24 gözetim altındalar! İnci kefalinin boyu 22 santimetre oldu

Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için nehirlere akın eden balıklar önlerine çıkan engelleri adeta uçarcasına geçiyor. Milyonlarca balığın bu mücadelesi ise görsel şölene dönüşüyor ve bu şölen her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor. Erciş, Muradiye ve Tuşba ilçelerindeki göç yolculuğu balıkların yumurtalarını tatlı sulara bırakıp, tekrar göle dönmesiyle sona eriyor. Balıkların kaçak avcıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında jandarma, polis ve Tarım Müdürlüğü ekipleri 7/24 yoğun önlem alıyor.

Son 20 yılda alınan önlemler sayesinde dana önce 18 santim olan inci kefali boyunun şu an ortalama 22 santimetreye ulaştığı belirtilirken, bazı balık boylarının 27 santimetreye kadar ulaştığı da görülüyor.

''HER YIL KORUMA ÇALIŞMALARINDA BİR TIK DAHA İLERİYE GİDİLİYOR''

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, 15 Nisan'da başlayan inci kefali göçünün sona doğru yaklaşıldığını söyledi. İlk etapta büyük balıkların derelere girdiğini belirten Akkuş, "Bu balıklar yumurtalarını bıraktı ve geri döndü. Şimdi sıra derelerdeki yumurtalardan çıkan yavru inci kefallerinin tekrar Van Gölü'ne geri dönmesinde. 800 bin yıldır devam eden bir göç. Van Gölü'ne dökülen dereler yavru balıklarla dolu. Bir ay sonra Van Gölü'nün kenarlarını ve dere ağızlarını yavru balıkların şenlendirdiğini, adeta bir şölene döndürdüğünü göreceğiz. Pandemiden dolayı bu yıl diğer bütün işlerde olduğu gibi koruma çalışmalarında da zorlu bir süreç geçirildi. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; her yıl bir önceki yıla göre koruma çalışmalarında bir tık daha ileriye gidiliyor. Özellikle bu sene Erciş ve Muradiye bölgesinde jandarma ekipleri 24 saat esasına göre sabit nöbet noktalar oluşturdu. Aslında bu Türkiye'de ve dünyada örnek bir durum. Çünkü, bütün kurumların bir balığın etrafında toplanmasını, bir balığın devam ettirilmesi açısından verdikleri takdire şayan bir mücadeledir" dedi.