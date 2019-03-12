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7.5 milyon yıllık fosiller sergilenmeye başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 15:42 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Baraj Gölü kıyısında, Taşhan Mahallesi kırsalında kazılarda bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, Büyükşehir Belediyesinde sergilenmeye başlandı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan'ın gerçekleştirdiği kazılarda bulunan fosiller, Büyükşehir Belediye Başkanlığı girişine konuldu. P

Kayseri'de 7.5 milyon yıllık fosiller sergileniyor

Prof. Dr. Okşan Başoğlu, sergide yer alan fosiller arasında filler, 3 toynaklı atlar, zürafalar, boynuzlugiller ve gergedanların yer aldığını kaydetti. Prof. Dr. Başoğlu, bazı fosillerin dünyada tek örnek olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür etti.
Kayseri'nin bilinen, az bilinen ya da hiç bilinmeyen tüm zenginliklerinin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve turizme kazandırılması için çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ise "Yaptığımız bu çalışmalarla 'zenginlikler şehri' adını verdiğimiz Kayserimize yeni zenginlikler ekliyoruz.
Bu anlamda sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli yerel yönetimi olduğumuzu gururla ifade etmek isterim. Kayseri'nin zenginliklerini ortaya çıkarmada, değerlendirmede ve toplumun istifadesine sunmada kararlıyız ve kararlılığımızı yaptığımız çalışmalarla gösteriyoruz" dedi.
Başkan Çelik, kayseri'nin üstü gibi altının da tarihi değerlerle dolu olduğunu kaydetti.
Tarih öncesi canlılara ait kazı çalışmalarının farklı sahalarda yapıldığını ifade eden Başkan Çelik, şöyle konuştu:
"Burada sergilenen fosiller yaklaşık 3 ay arazide süren kazı çalışmaları ve ardından 3 ay laboratuvarda yapılan çalışmaların ürünüdür.
Taşhan ve Barsama bölgesinde bulunan, Geç Miyosen Dönem'e ait olan ve yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesiyle tarihlendirilen fosiller arasında filler, 3 toynaklı atlar, zürafalar, boynuzlugiller ve gergedanlar yer alıyor.
Bulunan filler arasında bir kısmı dünya literatüründe ilk kez görülen ve bu denli tama yakın, iyi korunmuş örnekler olarak gösteriliyor. Özetle şunu ifade etmek gerekir ki, şu an bu sergide sadece kayseri'nin değil dünyanın 7,5 milyon yıllık tarihi yer alıyor."
Çelik, sözlerinin sonunda katılımcılarla birlikte sergiyi gezdi ve tüm Kayserilileri sergiye davet etti.
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Kayseri fosil

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