7.7 GHz hızı görerek yeni bir rekora imza attı

Tüm dünyayı etkileyen mevcut durum nedeniyle geleneksel hız aşırtma toplantısını düzenleyemeyen ASUS, bunun yerine Tayvan’daki genel merkezinde, Jon ‘Elmore’ Sandström ve Pieter ‘Massman’ Plaisier’in gibi hız aşırtmacıların ve Asus uzmanlarının katılımıyla daha küçük bir çalışma yaptı.

Sıvı helyum soğutmalı bir sistemle çalışan grup, Intel Core mimarisinin frekans rekorunu ve tek çekirdekli Geekbench 4 rekorunu kırmayı başardı. Ayrıca Geekbench 3, Cinebench R15 ve wPrime 32M’de 10 çekirdek kategorisinde dünya çapında birincilikler elde etti.

ASUS, düzenlenen bu çalışmada farklı testlerde becerisini kanıtlamış profesyonellerle de birilikte çalıştı. ‘bianbao’ takma adlı hız aşırtma uzmanı, G.Skill ve Intel’in gücünü birleştirerek, 6666 MHz ile yeni DDR4 bellek hız aşırtma rekorunu kırdı.

Intel’in oyun ve grafik performansı da 3DMark rekorlarını kıran ‘rsannino’ ve ‘Rauf’ tarafından ortaya kondu. ‘rsannino’ genel 3DMark06 rekorunu kırarken, ‘Rauf’ ise sürüm 11’de tek GPU puan rekorunu elde etti. ‘keeph8n’ de Geekbench 4, Cinebench 2003 ve GPUPI 3.2 100M’de elde ettiği rekorlarla platformun gücünü gösterdi. Ancak açık ara en fazla başarıyı ‘safedisk’ takma adlı hız aşırtma uzmanı yakaladı.

‘safedisk’ aralarında Cinebench R15, HWBot x265 testleri, wPrime puanları ve Super Pi rekorları olmak üzere toplamda dört dünya rekoru ve yedi birincilik elde etti.

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