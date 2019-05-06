"7-8 çocuktan biri astım hastası"

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Füsun Alataş, dünyada yaklaşık 300 milyon kadar astımlı hasta bulunduğunun tahmin edildiğini belirterek, Türkiye'de ise yaklaşık her 12-13 erişkinden biri ve 7-8 çocuktan birinin astım hastası olduğunu bildirdi.

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Alataş, Dünya Astım Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği iş birliği ile Dünya Astım Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye'de 2019 yılında da toplum ve sağlık çalışanları için eğitim ve farkındalık toplantıları yapıldığını, "Astımınızla Sağlıklı Yaşayabilirsiniz" teması ile bu yıl 7 Mayıs'ta ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Dünyada yaklaşık 300 milyon kadar astımlı hasta olduğunun tahmin edildiğini aktaran Alataş, şöyle devam etti: