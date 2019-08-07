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7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 22:14 | Son Güncelleme

Sayısal Loto'nun 1242. hafta çekilişi yapıldı. Sayısal Loto oyununun 1242. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 522 bin 49 lira devretti. İşte 7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 11, 16, 24, 33, 38, 49 olarak belirlendi.

7 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

sayısal

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 135 kişi 4 bin 436 lira, 4 bilen 5 bin 841 kişi 77 lira 65'şer kuruş ve 3 bilen 101 bin 564 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 245 bin 858 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 240 bin 269 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 693 bin 166 lira kamuya aktarılacak.

(AA)


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