7 Ağustos Venüs Terazi burcunda! Havada aşk kokusu var

KOÇ Sevgili Koçlar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcunda ilerleyecek. İlişkiler anlamında önemli bir geçiştir. Venüs karşıt burcunuzda ilerlese dahi yönettiği bir burçta ve kuvvetli olduğu bir alanda seyrettiği için, faydalı özellikleriyle sizi sarıp sarmalar. Bu süreçte uyum ve güzellik arzunuz yükselir. Hayatın genelinde huzur aranır. İlişkide partnerinizin size karşı anlayışlı ve nazik tavırları, beraberlikte problem varsa da, çözüme kavuşturur. İlişkisi olmayanlar açısından bir partnerde aranan en önemli kriter, ortaklaşa hareket etmeyi bilmesidir. Dönemin nasıl geçeceği öncelikle ilişkinin niteliği veya bir ilişkiden ne beklediğiniz sorusuna cevap bulunmasıyla mümkündür. BOĞA Sevgili Boğalar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Terazi burcunda seyrini sürdürecek Venüs, çalışma hayatında rahatlık, seçkinlik, iş ilişkilerinde uyum ve paylaşımı gözeteceğimiz bir dönemi işaret eder. Elimizden geldiğince çevremizdeki insanlara güzellik sunmaya, onları anlamaya ve nazik şekilde davranmaya çalışırız. Ne de olsa iş ortamındaki huzursuzluk bizi de yoracaktır çünkü. Bu süreçte düzenlilik esastır. Temizliğimize önem veririz. Giydiklerimize, yediklerimize dikkat ederiz. Nabza göre şerbet vermeyi biliriz. Adil davranmayı benimseriz. Aynı şekilde bize davranılmasından hoşlanırız. Bir de unutmayalım, Mars 13 Ağustos tarihine kadar gerileyecek. Özellikle iş hedeflerinizi dikkatli şekilde gözden geçiriniz.

İKİZLER Sevgili İkizler 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Terazi burcunda ilerleyecek Venüs süresince, öne çıkan en önemli olgu, aşk hayatınızdır. Ayrıca fiziksel ve ruhsal anlamda kaliteye, konfora, uyuma bir hayli önem verirsiniz. Eğer aşkta mutlu iseniz, huzurlusunuzdur. Tam tersi durumda hemen duygusallaşır, şöyle iç dünyanıza çekilerek geçmişi anarsınız. Aşk anlamında yılın güzel enerjilerinden biri olarak Venüs geçişi, şans verir. Sürpriz aşkları işaret eder. İlişkinizi güzelleştirir. Bekar İkizler için, yeni bir tanışmanın göstergesidir. Kendinizi huzurlu, mutlu ve uyumlu şekilde dışa yansıttığınız zamandır. YENGEÇ Sevgili Yengeçler 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında, yuvanız, ailevi konular, dostluklar, sosyal yaşam ve ilişkiler anlamında etkili olacak Venüs-Terazi burcu geçişi hoş ve ılımlı bir dönemin işaretçisidir. Ev hayatınızı güzelleştirir, konfor duygunuzu yükseltir, güzel bir yerde yaşamak arzunuzu yüceltir. Aile içindeki ilişkilerin düzelmesini sağlayıcıdır. Bir ev satın almayı düşünenlerin bu dönemde mutlaka mali açıdan durumlarını gözden geçirmelerinde yarar vardır.

ASLAN Sevgili Aslanlar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcunda ilerleyecek. Sosyal ilişkilerin canlanmasını, güzellik ve seçkinlik olgularının yükselişini sağlar. İnsanlarla uyumlu ve hoş bağlantılarda bulunuruz. Kısa bir seyahat, sevdiklerimizle beraber olmak için, bu dönemi tercih etmenizde yarar var. Hem gittiğiniz yerden hem birlikte olduğunuz kişilerden memnun kalırsınız. Venüs burcunuzla uyumlu bir görünüm yapacağı için, fiziksel ve ruhsal anlamda sizi ışıklandırır. Bu geçişin, mesleki konularda da etkisi çok önemlidir. Eğer işinizde başarı, huzur ve rahatlık hissediyorsanız bu dönemde verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. İş girişimi düşünüyorsanız hem yeteneklerinize göre hem de maddi açıdan doyurucu olmasına önem vereceksiniz. BAŞAK Sevgili Başaklar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında etkili olacak Venüs Terazi burcu geçişinde, ilişkilerimizde maddi ve manevi anlamda seçkinliğe önem veririz. Partnerimizin durumuna bir bakarız. Olanaklarını da göz önüne alırız. Parasal anlamda kazanç konuları başta olmak üzere, maddi ve manevi anlamda kaliteli yaşamak arzunuzun da göstergesidir. Kişi böyle bir dönemde, uyum, huzur, seçkinlik ilkesi çerçevesinde ilişkiler kurmak ister. Bu ilişkiler hem kazandırıcı olmalı hem de gönlünüzü hoşnut etmelidir. Girdiğimiz ortamların, birlikte olduğumuz insanların nazik, paylaşımcı kişiler olmasına dikkat ederiz.

TERAZİ Sevgili Teraziler 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs, burcunuzda ilerleyecek. Bu tabii ki gayet olumlu, keyifli ve özlenen dönemdir. İhtiyacımız olan huzuru, uyumu, seçkinliği ve arzularımızı tatmin edici gelişmeleri beraberinde müjdeliyor. Her yıl olduğu gibi, Venüs burcumuzda ilerlediğinde, hayatı güzel yönleriyle görmek, yaşamak isteriz. Bu enerji etkili olmaya başladığı andan itibaren, günlük aktivitemizde onun parlak ve güçlü ışığını üzerimizde hissederiz. İlişkilerimizde nezaket, çevremizde uyumluluk, fiziksel görüntümüzde güzellik oluşur. Sorunlarımızı mantıklı bir şekilde ve tabii ki kendimizi merkezde görerek çözebilmemiz kolaylaşır. Ancak uzlaşmaya da bir o kadar açık oluruz. Bizi güzel görmelerini, değerli bulmalarını isteriz. Göz önünde olmaktan hoşlanırız. Dengemizi bozabilecek kişi ve olaylardan otomatik olarak uzaklaşırız. Sanki bir kalkan bizi tuhaflıklardan koruyor gibidir. Bize yarar sağlayan ilişkilere yöneliriz. AKREP Sevgili Akrepler 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcu seyri başlayacak. Bu süre içinde, ilişkimizi gözden geçireceğiz. Hayatımızı, sorunlarımızı, arzularımızı, isteklerimizi ve isteyip de henüz ulaşamadıklarımızı gözden geçireceğiz. Kendimize göre düşüneceğiz, durumları ele alacağız ve problemlerimizle yüzleşeceğiz. Bize göre bir ilişkide olması gerekenleri, seçimlerimizi, devam eden beraberliğimizi ele alacağız. Her anlamda hem dünü hem bugünkü durumu ele alacağız ve dengeli ve sağlıklı bir paylaşım için biz de elimizden geleni yapacağız.

YAY Sevgili Yaylar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcu seyri başlayacak. Bu dönem, gerek sosyal ilişkilerin canlanması gerek hedefimize göre bir yolun belirlenmesi gerekse çalışma hayatımızla ilgili meseleler üzerinde tespitte bulunulması yönünde önem taşıyor. Venüs Terazide yönetici ve burcunuzla uyumlu bir görünüm yapacağı için gayet olumludur. Bu sayede ilişkilerimiz güçlenir, yeni sürpriz tanışmalar gündeme gelir. Ancak unutmayalım Mars, 13 Ağustos tarihine kadar Kova burcunda geri hareketini sürdürüyor. Yeni olan her şey mercek altına alıp üzerinde düşünülmelidir. OĞLAK Sevgili Oğlaklar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcunda ilerleyecek. Yönettiği burç Terazide ilerleyecek Venüs dönemi sizler açısından hem mesleki ve toplumsal hem de aşk hayatınızla ilgili konularda etkilidir. Mesleki konularda en önemli yansıması, kişinin kendi yeteneklerini değerlendireceği bir alanda sorumluluk alması halidir. İnsan, çalıştığı yerde ve otoritelerle olan ilişkisinde huzur, uyum, hakkaniyet ve paylaşım isteyecektir. Eğer böyle bir işe sahipse, bu süreçte tatmin olur, kendini mutlu hisseder. Çünkü bir işten, beklentisi olanları elde ettiği için, geleceğine de umutla bakar. Tam tersi durumda, hayatın sadece iş ve sorumluluklar üzerine kurulduğu düşünerek sıkılır. Bu süreçte sanatsal, sosyal paylaşım, ortaklaşa işbirliği gibi alanlarda çalışabilir. Toplumsal açıdan bu süreçte, kişiler arası ilişkilerde eşitlik ilkesi gözetilir.