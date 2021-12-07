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7 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 7 Aralık 2021 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

07.12.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi Milli Piyango ve Şisal iş birliği ile birlikte gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından Süper Loto çekiliş sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Noter eşliğinde yapılan çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Süper Loto'da son olarak devreden ikramiye 83.223.649 TL değerinde olmuştu. Peki 7 Aralık 2021 Salı Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 7 Aralık Süper Loto sonuçları...

7 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 7 Aralık 2021 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün için devreden büyük ikramiye 83.223.649 TL değerinde olmuştu. Peki 7 Aralık 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

7 ARALIK SALI SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi düzenlenecek. Daha önce Perşembe gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte devreden büyük ikramiye 83.223.649 lira olarak belirlenmişti.

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar ise 10 ,17, 20, 29 ,51, 60 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ve detayları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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