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  4. 7 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

7 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

07.12.2020 19:35 | Son Güncelleme:
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7 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 32 bin 137 oldu. Bakan Koca, "Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. İşte 7 Aralık Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

7 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, son 24 saatte 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi.

İŞTE 7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: KISITLAMALARIN ETKİSİ GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak.

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Türkiye'de dün (6 Aralık) koronavirüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısı ise 30 bin 402 olarak açıklanmıştı.
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