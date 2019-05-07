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7 asırlık Hıdırellez geleneği Kazdağları’nda sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 15:39 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları eteklerinde bulunan kırsal Türkmen mahallelerinde Hıdırellez geleneği, yaklaşık 7 asırdır devam ediyor.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları eteklerinde bulunan kırsal Türkmen mahallelerinde Hıdırellez geleneği, yaklaşık 7 asırdır devam ediyor. Dedelerinin bulunduğu yatırları ziyaret eden Türkmenler, mumlar yakıp, dualar okuyor.

​Edremit ilçesine 1400’lü yıllarda gelerek Kazdağları'na yerleşen Tahtacı Türkmenleri, 7 asırlık Hıdırellez geleneklerini sürdürüyor. Türkmen inanışında hayırlar yapılıp, anma ve atalara saygı anlayışı içinde etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu sabah saatlerinde kurbanlarını kesen Türkmenler, ardından ise mezarlıklara gitti. Dua okuyup, yatır ziyaretleri yaptı. Yanlarında getirdikleri çerez, sarma ve börekleri ikram edip, dağıttı.

‘KİMİN KUCAĞINDA NE VARSA, HERKESİN KURSAĞINA DÜŞSÜN’

Kırsal Tahtakuşlar Mahallesi Alevi Dedesi Hasan Sabri Kocabıyık, Hıdrellez etkinlikileri ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Atalarımızdan kalmış örf, adetlerimizi devam ettirmekteyiz. 6-7-8 Mayıs tarihlerinde ilk gün Hıdırellez yapıyoruz. 7'nci gün mezar ziyareti ve son günde burada olan dedemize anma yapıyoruz. Kendi aramızda bayram dediğimiz Hıdrellez örf ve adetlerimizi, dayanışmayla burada yapıyoruz. Herkes kucağında ne varsa buralara getirir, herkesin kursağına düşsün diye yedirir, içirir, kahve pişirir. Adaklar dağıtılır. Herkesin kendi kazancı, komşusunun kazancı ile karışsın, kursağına düşsün diye bu şekilde Hıdrellez etkinliğimizi yaparız. Tabi herkesin kendine göre Hıdırellez anlayışı vardır. Biz de saygı duyuyoruz. Biz evveliyattan kalan geleneklerimizi sürdürüyoruz."

‘KUTLAMA DEĞİL ANMA’

Tahtakuşlar Etnografya Müze yöneticisi Ali Bey Kudar, Hıdırellez’i kendileri için bir kutlama değil, anma ve ölülere saygı etkinliği olarak sürdürdüklerini belirtti. Kudar, "Bizde bilinmişin dışında öte aleme göç eden atalarımızın ve bu alemde kalan kişilerin buluşma noktası olarak mezarlıkları kabul ederiz. Biz binlerce yıldır bu kültürü yaşatıyoruz. Tabi bu kültürler Orta Asya’dan gelen kültürlerimiz. Önce kurbanlarımızı keseriz, sonra mezarlıklarda ateşimizi yakarız. Çay, kahve ile başlanır ve çerezler dağıtılır. En sonunda hep beraber onların ruhuna kestiklerimiz kurbanlarla birlikte yemekler yenir. Geleneksel yemeğimiz olan ve toprak ananın bize verdiğine inandığımız sarmalarımız olur. Herkes birlik ve dayanışma içinde Hıdırellez etkinliğini burada gerçekleştiriyor" dedi.

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