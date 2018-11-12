7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hakkari'de Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki kaza sonrası çıkan patlamada yaralanan askerlerle, terörle mücadele harekatında yaralanan asker ve polisleri ziyaret etti.
Akar, "Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.
11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı
NATO açıkladı: Türkiye olmadan mümkün değil!
Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt!
Düğünde tanıştı, eve götürüp zorla ilişkiye girdi!
Yanlış Whatsapp mesajı canından etti!
Ankara kulislerini hareketlendiren görüşme!
Dikkat! Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Diyanet İşleri Başkanı'na şok sözler: Onun hakettiği koltuk...
'İttifak için gizlice görüştüler' Flaş açıklama...
Okuyucu Yorumları 3 yorum