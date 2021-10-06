HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 7 ay önce ölen eşi vasiyet etti, ambulansla mezarlığa gitti: Benim cenazemi de bununla taşıyın

7 ay önce ölen eşi vasiyet etti, ambulansla mezarlığa gitti: Benim cenazemi de bununla taşıyın

06.10.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olduktan sonra baba ocağı Denizli’ye yerleşen gurbetçi Hasan Hüseyin Gökçe, 7 ay önce ölen eşinin vasiyetini yerine getirip bir ambulans bağışladı. Ambulansla ilk olarak gidip eşini ziyaret eden hayırsever, kendi cenazesinin de aynı ambulansla taşınmasını vasiyet etti.

7 ay önce ölen eşi vasiyet etti, ambulansla mezarlığa gitti: Benim cenazemi de bununla taşıyın

Avusturya’da yıllarca eşiyle birlikte çalıştıktan sonra 2009 yılında emekli olan 83 yaşındaki Hasan Hüseyin Gökçe, baba ocağı Denizli’ye kesin dönüş yaparak Sevindik Mahallesine yerleşti. Geçtiğimiz Mart ayında eşi Lütfiye Gökçe’yi kaybeden Hasan Hüseyin Gökçe, “Ben öldükten sonra bir ambulans alıp devlete bağışla” diye vasiyet eşinin son istediğini yerine getirmek için bir ambulans satın aldı.

İLK ÖNCE EŞİNİ ZİYARETE GİTTİ

Bağışlayacağı ambulansı Sevindik Mahallesinde yaşadığı evin önünde İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gürcan Güven’e teslim eden Hasan Hüseyin Gökçe’nin ilk işi doğduğu köye defnedilen eşinin mezarını ziyaret etmek oldu. Ambulansla Bozkurt ilçesine bağlı Baklankuyucak Mahalle Mezarlığına giden Gökçe, 7 ay önce kaybettiği eşinin mezarı başında duygusal anlar yaşadı. Eşinin mezarı başında dua eden yaşlı adama, yaptığı anlamlı davranıştan ötürü köylüleri de teşekkür etti.

Screenshot_1

EŞİNİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİ, KENDİ VASİYETİNİ AÇIKLADI

Eşinin vasiyetini yerine getirebildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Hasan Hüseyin Gökçe, eşinin mezarı başında kendi vasiyetini de açıkladı. Aynı ambulansla öldüğü zaman eşinin mezarının bulunduğu mezarlığa getirilmesini vasiyet eden Gökçe, “Eşim vasiyet etti, ‘Benim için hayır yap’ dedi ve ben de yaptım. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ambulansı aldık ve Allah kazasız belasız hayra vesile etsin. Ben vefat ettiğim zaman da bu ambulansla beni mezara, ailemin yanına götürün” şeklinde konuştu.

Screenshot_2

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
Erzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladıErzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
Günde 80 ton pazarlanıyor, 2 tır yola çıkıyorGünde 80 ton pazarlanıyor, 2 tır yola çıkıyor
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Vedat Milor'un 'bölücü kebapçılar' göndermesi olay oldu!

Vedat Milor'un 'bölücü kebapçılar' göndermesi olay oldu!

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.