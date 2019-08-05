HABER

7 ayda 259 Ton Esrar 

05.08.2019 18:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 2019 yılının başından bu yana gerçekleştirilen 381 uyuşturucu operasyonunda, 250 ton esrara eş değer 15 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi; 31 kişi de tutuklandı. Ziraat Mühendisleri Odası, ekimin diğer bazı kentlerde olduğu gibi Diyarbakır'da da serbest bırakılmasını istiyor

7 ayda 259 Ton Esrar 

Kocaköy ilçesinin kuzeydoğusunda kalan dağlık alanda geçen hafta bir narkoterör operasyonu gerçekleştirildi. Bir gün süren operasyonda 3 ayrı noktada toplam 420 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valiliğin operasyonla ilgili açıklamasında, ”Operasyon neticesinde, 3 ayrı noktada toplam 420 bin 100 kök kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 550 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirilmiş, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir” denildi.

Diyarbakır Valiliği’nin verilerine göre, 2019 yılının ilk yedi ayında düzenlenen 381 operasyonda, 250 ton esrara eş değer 15 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi. Piyasaya sürülmeye hazır 9 ton esrarın da ele geçirildiği belirtilen açıklamada, “Diyarbakır ili genelinde 01 Ocak

PARTNER Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız
Hong Kong'da grevin gölgesinde eylemHong Kong'da grevin gölgesinde eylem
Trump İki Silahlı Saldırının Ardından Konuştu: ‘Ulus Olarak Irkçılığı Kınamalıyız’Trump İki Silahlı Saldırının Ardından Konuştu: ‘Ulus Olarak Irkçılığı Kınamalıyız’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

Bakan Albayrak'tan kredi desteği açıklaması

Bakan Albayrak'tan kredi desteği açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Rusya'da askeri birlikte patlama

Rusya'da askeri birlikte patlama

'Komedyen' Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor!

'Komedyen' Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor!

Almanya'dan çok önemli karar: Yer almayacağız

Almanya'dan çok önemli karar: Yer almayacağız

Rus hava sahasında Türkiye'ye yeni görev

Rus hava sahasında Türkiye'ye yeni görev

Gerilim yükseldi, savaşın eşiğindeler!

Gerilim yükseldi, savaşın eşiğindeler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.