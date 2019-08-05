7 ayda 259 Ton Esrar 

Kocaköy ilçesinin kuzeydoğusunda kalan dağlık alanda geçen hafta bir narkoterör operasyonu gerçekleştirildi. Bir gün süren operasyonda 3 ayrı noktada toplam 420 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valiliğin operasyonla ilgili açıklamasında, ”Operasyon neticesinde, 3 ayrı noktada toplam 420 bin 100 kök kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 550 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirilmiş, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir” denildi.

Diyarbakır Valiliği’nin verilerine göre, 2019 yılının ilk yedi ayında düzenlenen 381 operasyonda, 250 ton esrara eş değer 15 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi. Piyasaya sürülmeye hazır 9 ton esrarın da ele geçirildiği belirtilen açıklamada, “Diyarbakır ili genelinde 01 Ocak

