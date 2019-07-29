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7 ayda 39 göçmen kaçakçısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 13:35 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, İl Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği 7 aylık operasyon sonucunda toplam 39 göçmen kaçakçısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Çanakkale İl Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 7 aylık operasyon sonucunda toplam 27 operasyon gerçekleştirildi.

7 ayda 39 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Çanakkale’de, İl Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği 7 aylık operasyon sonucunda toplam 39 göçmen kaçakçısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale İl Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 7 aylık operasyon sonucunda toplam 27 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 66 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 39’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 10 kişide savcılık kararı ile salıverildi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 28 araç, 262 can yeleği ve 26 bin 270 lira, 550 Amerikan doları, 480 euro paraya suçtan elde edilen gelir kapsamında el konuldu. Suça karıştığı tespit edilerek Türkiye’den yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına geçmeye çalışan 651 Afgan, 10 Orta Afrika Cumhuriyeti, 5 Kongo, 3 Filistin, 2 Togo, 2 İran, 9 Suriye uyruklu şahıs yapılan işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

7 ayda 39 göçmen kaçakçısı tutuklandı

7 ayda 39 göçmen kaçakçısı tutuklandı

7 ayda 39 göçmen kaçakçısı tutuklandı

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