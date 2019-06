7 ayda 61 kilo verdi

Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir sağlıklı yaşam merkezinde 7 ay boyunca sağlıklı beslenip, spor yapan Nursen Bakırdağ (61), 124 kilodan 63 kiloya düştü. 61 kilo veren Nursen Bakırdağ kendini hem daha genç hem de daha sağlıklı hissettiğini söyledi.

Ankara'da yaşayan, resim ve heykel sanatıyla ilgilenen Nursen Bakırdağ, 124 kiloya kadar çıkınca yürümekte ve hareket etmekte zorluk yaşamaya başladı. Dış görüntüsünden şikayet etmesi nedeniyle arkadaşlarıyla bile görüşemeyecek duruma gelen Nursen Bakırdağ, kendini eve kapattı. Sağlık sorunları yaşaması nedeniyle kilo vermeye karar veren Nursen Bakırdağ, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir sağlıklı yaşam merkezine başvurdu. Yaklaşık 7 ay bu merkezde yaşayan Nursen Bakırdağ, düzenli beslenip spor yaparak 61 kilo verdi. 124 kilodan 63 kiloya düşen Bakırdağ, kendini hem daha genç hem de daha sağlıklı hissettiğini söyledi.

İlk önce kilo vereceğine inandığını söyleyen Nursen Bakırdağ, "2012 yılında kilo vermeyi denemeye başladım. O dönem belli bir kiloya düştüm ama daha sonra kilo verememeye başladım. Bu arada bazı üzücü olaylar yaşadım, daha da içime kapanarak, kilo almaya başladım ve 124 kiloya kadar çıktım. Çocuklarımla birlikte konuşarak karar verdik. Kampa geldim, buraya ilk geldiğimde zor adım atıyordum. Üç adım atıp, 10 dakika duvara tutunarak dinleniyordum. Ellerimde çocuklarımın gönderdiği bastonlar vardı. Buradaki parkurda yürümeye başladım 165 metrelik parkuru 15 dakikada ve çok dinlenerek yürüyordum. 2 ya da 3 defa oturmak zorunda kalıyordum. Bunu kilo vererek 1 buçuk dakikaya kadar indirdim.

İçimde hep bir umut vardı, çaba göstermem gerektiğini kendime inandırdım ve büyük bir azimle hiç bıkıp usanmadan sadece kilo vermeye özlem duyarak, spor yapmaya başladım" dedi.

'KİLOLARIMDAN UTANDIĞIM İÇİN KİMSEYİ GÖRMEK İSTEMİYORDUM'

Fazla kilolarından dolayı evine kapandığını, sosyal yaşantısından uzaklaştığını ifade eden Nursen Bakırdağ, "Buraya gelmeden önce dışarı çıkmak istemiyordum. Çoğu zaman evimin perdelerini bile kapatıyordum, kimse beni rahatsız etmesin diye. Kimseyi görmek istemiyordum. Ama şimdi kilolarımı verdim ve mutluyum, sosyal yaşantıma döneceğim. Kilomdan dolayı eve kapanmıştım arkadaşlarım beni öyle görsün istemedim ama onlar her seferinde telefonda 'Biz seni her halinle seviyoruz' diyorlardı. Arkadaşlarım bana öyle dedi diye o görüntümle onların karşısına çıkmaya utandım şimdi ise kendimle gurur duyuyorum" diye konuştu.

'EN SON 20 YIL ÖNCE BU KİLODAYDIM'

Uzun yıllar fazla kilolarıyla mücadele ettiğini söyleyen Bakırdağ, yeniden sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Bu kadar kilo verince şaşırdım, bu kadar incelmeyi ben de beklemiyordum. En son 20 yıl önce bu kilodaydım. 20 yıldır hiç bu kadar zayıf olmamıştım" dedi.

'BURAYA GELEN HERKES SAĞLIKLI BİR YAŞAMI HEDEFLİYOR'

Sağlıklı yaşam merkezinin sahibi ve yaşam koçu Halil Kargulu, Nursen Bakırdağ'ın 7 aylık süreç içerisinde 61 kilo verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Bu kampın bir amacı var, herkes sağlıklı bir yaşam için, kaybettiği değerleri yeniden yaşamak, kendini sevmek, kendine değer vermek için burada bulunuyor. 34 farklı ülkeden insanlar geldi bugüne kadar buraya ve Türkiye'nin her şehrinden insan ağırlayabildik. Tabii burada insanların bulunma amacı belli. Burada sağlıklı yaşamı, sağlıklı beslenmeyi yaşamak için burada bulunuyorlar. Nursen Hanım, Ankara'dan geldi, 61 yaşında 61 kilo verdi bu müthiş bir başarı. Hayata yeninden başladı diyebiliriz.”

