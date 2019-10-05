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7 aydır aranan şahıs dağda kurduğu barakada yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde, cezaevinden şartlı tahliye olan ve uzun yıllar sonra tekrar suça karışması sebebiyle hakkında 7 aydır arama kararı bulunan şahıs, dağda kurduğu barakada emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Demirci’de Ali A.

7 aydır aranan şahıs dağda kurduğu barakada yakalandı

Manisa’nın Demirci ilçesinde, cezaevinden şartlı tahliye olan ve uzun yıllar sonra tekrar suça karışması sebebiyle hakkında 7 aydır arama kararı bulunan şahıs, dağda kurduğu barakada emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Demirci’de Ali A. 1991 yılında yeğeni H.K’yi öldürdüğü iddiasıyla cezaevine girdi. Ali A. 8 yıl hapis cezasının ardından şartlı tahliye edildi. Kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla şartlı tahliyesi bozulan Ali A.’nın, Öksüzlü Mahallesi Tekeler Yaylası mevkiinde bir barakada saklandığı öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonrası Ali A. 7 aydır saklandığı barakada kıskıvrak yakalandı.
Salihli İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından cinayet suçu ile 9 yıl 4 ay 15 gün infazı olan Ali A. emniyet ekipleri tarafından Salihli T Tipi Cezaevi’ne teslim edildi.

7 aydır aranan şahıs dağda kurduğu barakada yakalandı

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