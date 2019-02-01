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7 aydır komadaki kızının uyanmasını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:15 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 7 ay önce otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Sultan Kurt, hâlâ komadan çıkamadı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 7 ay önce otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Sultan Kurt, hâlâ komadan çıkamadı. Annesi 7 aydır kızının elbiselerine sarılarak onun uyanmasını bekliyor.
19 Haziran günü Kadirli ilçesi Kamil Kara Bulvarı üzeri Yeni Belediye binası önünde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Sultan Kurt’a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kız önce ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine buradan da Osmaniye’de özel bir hastaneye sevk edildi. 38 gün Osmaniye’de hastanede kalan Sultan Kurt’un durumu ağırlaşınca Gaziantep’e başka bir özel hastaneye sevki yapıldı. Aradan geçen 7 ay içerisinde sağlık durumunda bir değişme olmayan genç kızın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
Komadan çıkamayan ve hayata gözlerini açamayan Sultan Kurt’un annesi Hayriye Kurt ise onun elbiselerine sarılarak kızının uyanmasını için dua ediyor.
Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde yaşayan genç kızın ailesi kızlarından gelecek müjdeli bir haberi bekliyor. “Ne olur uyan kızım” diyen Sultan Kurt’a seslenen anne Hayriye Kurt, “Kızım şu anda Gaziantep’te hastanede yatıyor. Hâlâ uyanamadı. 7 ay oldu bekliyoruz. Kızımın başka bir yerde daha iyi hastanelerde tedavisi iyi olacaksa oraya gönderilmesini istiyorum. Onun elbiselerine sarılıyorum. Fotoğraflarına bakıyorum. İyileşeceği günü bekliyorum” şeklinde konuştu.
Baba Nihat Kurt ise “Biz normalde köyde oturuyoruz. O gün kızımla Kadirli ilçesine gitmiştik. Benim işlerim vardı. Kızım da tek başına gezmeye gitmişti. Dolmuştan inmiş. Yolun karşı tarafına geçmek isterken bir otomobil çarpmış. Bana haber verdiler. Olay yerine gittim. Kızım ağır yaralıydı. Osmaniye’ye sevk edildi. Burada 38 gün yattı. Sonra Gaziantep’e gönderildi. Şu an orada 7 ay oldu hâlâ komadan çıkamadı” dedi.

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