HABER

7 aylık bebeğin böbreğinden 40 taş çıkarıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.10.2019 12:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla 7 aylık Zeynep Ece'nin sağ böbreğinden farklı ebatlarda 40 taş çıkarıldı - Taşlar MTA'da incelenerek, çıkacak sonuca göre Zeynep bebeğe tedavi uygulanacak - Doç. Dr. Mansur Dağgülü: - "MTA'nın sonucuna göre bundan sonraki süreçte ne içip yiyebileceğine, hangi ilaç tedavisinin uygulanacağına karar veriyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Siirt'ten getirilen 7 aylık Zeynep Ece'nin sağ böbreğinden, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen kapalı ameliyatla farklı ebatlarda 40 taş çıkarıldı.

Siirt'te yaşayan ailesi tarafından "huzursuzluk", "idrarda renk değişikliği", "idrarda koku ve kanama" gibi şikayetlerle hastaneye götürülen 7 aylık Zeynep Ece'nin böbreklerinde yapılan tetkiklerde taş tespit edildi.

İleri tetkik ve tedavi amacıyla Diyarbakır'a getirilen Ece'nin böbreklerinden, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan kapalı böbrek taşı ameliyatı ile farklı boyutlarda taşlar çıkarıldı.

Sağlığına kavuşan Zeynep bebekten alınan taşlar uygulanacak tedavinin belirlenmesi için incelenmek üzere Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne gönderildi.

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın

DÜ Tıp Fakültesi Üroloji Kliniğinden Doç. Dr. Mansur Dağgülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede böbrek taşı hastalığının yaygın olduğunu söyledi.

Bu rahatsızlığın yetişkin hastalığı olarak bilindiğine fakat tüm yaş gruplarında görülebildiğine işaret eden Dağgülü, Türkiye'de böbrek taşı rahatsızlığına en sık Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde rastlandığını aktardı.

Dağgülü, bunun birçok faktöre bağlı olduğunu dile getirerek, "Bu, iklime, genetik özelliklere, yeme içme alışkanlığına bağlı olabilir. Bu rahatsızlık bölgede hem bebekler hem de çocuk ve yetişkinlerde çok fazla görülmekte." dedi.

Zeynep Ece gibi yaş gruplarında genellikle böbreklerde taş oluşmadığını ancak anatomik, metabolik, sık idrar yolu enfeksiyonları nedeniyle taş görülebildiğini aktaran Dağgülü, hastada "Ultramini PNL" dedikleri kapalı böbrek taşı ameliyatını uyguladıklarını belirtti.

- "Bebeklerde bu ameliyatlar artık başarıyla uygulanabiliyor"

Dağgülü, şunları kaydetti:

"Bu yöntemin diğer taş kırma yöntemlerine göre en büyük avantajı 4 milimetrelik bir tüp aracılığıyla böbreğe giriliyor ve buradaki taşlar tamamen çıkarılıyor. Bu taşlar da MTA'ya gönderilebiliyor. MTA'nın sonucuna göre bundan sonraki süreçte ne içip yiyebileceğine, hangi ilaç tedavisinin uygulanacağına karar veriyoruz. Bu yöntemin en büyük avantajı çocuklar çok kısa sürede ayağa kalkıyor. Eskiden bu tip bir problem olduğunda hemen müdahale edilemiyordu. 6-7 aylık çocuklarda da bu ameliyatlar artık başarılı bir şekilde uygulanabiliyor. Diğer taş kırma yöntemlerine göre bu yöntemin en büyük avantajı taşların kırılıp analize gönderilebilmesidir."

Böbrek taşı oluşumunu önlemek ve doğuştan gelen bazı böbrek taşı hastalıklarının teşhisini koymak için mutlaka ameliyatla alınan taşların analiz edilmesi gerektiğini anlatan Dağgüllü, bu sonuca göre ilaç tedavi uyguladıklarını ifade etti.

Dağgülü, son 3-4 yılda 1 yaş altı çocuklarda yaptıkları bu ameliyatların sayısının 60'a yaklaştığını anlatarak, Türkiye ile kıyaslandığında bunun yüksek bir rakam olduğunu aktardı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, bu yöntemle hastanın 24 saatte taburcu edilebildiğini dile getiren Dağgülü, "En küçük 6 aylık bebeğe bu operasyonu uygulamıştım. Diğer hastaya nazaran Zeynep bebeğin taş yükü biraz daha fazlaydı. Diğer hastamızda yaklaşık 15 taş çıkartırken, Zeynep bebekte irili ufaklı yaklaşık 40 taş çıkarttık. Ameliyatı da yaklaşık 40 dakika sürdü." şeklinde konuştu.

- Böbreğe zarar vermiyor

Dağgülü, uygulanan bu yöntemin hem hasta hem de hekim açısından konforlu olduğunu, bu yöntemin böbreğe de zarar vermediğini anlattı. Dağgülü, bunun tüm dünyada imkanlar dahilinde yapılması önerilen bir ameliyat türü olduğunu aktardı.

Anne Gülcan Ece de başarıyla gerçekleştirilen ameliyatla kızının sağlığına kavuştuğunu belirterek, emeği geçen doktorlara ve sağlık personeline teşekkür etti.

PARTNERŞevval saunada!Şevval saunada!
Gün içinde uykunuz varsa, sabahları başınız ağrıyorsa dikkatGün içinde uykunuz varsa, sabahları başınız ağrıyorsa dikkat
Meme kanserinde BRCA testiMeme kanserinde BRCA testi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek böbrek taşı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Diyarbakır Zeynep Ece

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan grip aşısı açıklaması

Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.