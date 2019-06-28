HABER

7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 23:59 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan evli ve 2 kız babası Mustafa Avohan, sıcaktan bunalan 7 aylık kızı Alya Avohan’ı oyduğu 18 kiloluk karpuzun içine koyarak serinletti.Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle Aydın ve çevresinde sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı.

Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan evli ve 2 kız babası Mustafa Avohan, sıcaktan bunalan 7 aylık kızı Alya Avohan’ı oyduğu 18 kiloluk karpuzun içine koyarak serinletti.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle Aydın ve çevresinde sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor. Aydın’ın Çine ilçesinde esnaflık yapan Mustafa Avohan 7 aylık kızı Alya Avohan’ı serinletmek için ilginç bir yöntem denedi. Manavdan aldığı 18 kiloluk karpuzun içini oyan baba Avohan, kızını oyduğu karpuzun içerisine koydu. Karpuzun içerisinde serinleyen Alya bebek, sevimli ve bir o kadar da ilginç görüntüsü ile dikkat çekti. Minik Alya’nın karpuzun içerisindeki sevimli halleri babası Mustafa Avohan tarafından kayda alındı.

Kızının sıcaklardan dolayı huzursuz olduğunu hissettiğini kaydeden Mustafa Avohan, “Kızım henüz 7 aylık bir bebek. Sıcaklardan dolaylı huzursuz olduğunu fark ettim. Bizler bile bu sıcaklara dayanamıyorken, kızımın sıcaktan bunalmasına bir son vermek için çare aramaya başladım. Alya’nın karpuza karşı bir ilgisi vardı. Ne zaman görse gülümsemeye başlar ve iştahla yerdi. Kendimce düşünürken karpuz aklıma geldi. Kızımı bu şekilde hem serinletip hem de mutlu edebileceğimi düşündüm. Düşündüğüm gibi de oldu. Eşim bile karpuzu görünce şaşırıp bu kadar büyük karpuzu ne yapacağımı sormuştu. Ona da sürpriz oldu. Zaman zaman kendimce bulduğum bu çözümü uygulamaya devam edeceğim” dedi.

7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti

7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti

7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti

7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti

7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti

7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti

7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti

7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti

7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti

7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti

7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti

7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti

7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne taşlı sopalı saldırı

Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne taşlı sopalı saldırı

İstanbul’da helikopter destekli “Yeditepe Huzur” uygulaması

Helikopter destek verdi! İstanbul'da “Yeditepe Huzur” uygulaması

Gece yarısı büyük panik yaşanmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

Gece yarısı büyük panik yaşanmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

Son dakika: Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem (Kandilli Rasathanesi-AFAD Son Depremler)

Erzincan'da deprem! 3.8 şiddetinde sallandı

Takılan ağı çıkarmak isteyen genç suda kayboldu

Balık tutmaya gitmişti! Hikmet nehirde kayboldu

Günün fotoğrafı! Böyle serinledi

Günün fotoğrafı! Böyle serinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.