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  4. 7 aylık bebek evde ölü bulundu

7 aylık bebek evde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 13:02 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ihbar üzerine eve giden 112 sağlık ekipleri, B.A.’nın 7 aylık bebeğini ölü vaziyette buldu.

7 aylık bebek evde ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ihbar üzerine eve giden 112 sağlık ekipleri, B.A.’nın 7 aylık bebeğini ölü vaziyette buldu. İsmi henüz belirlenemeyen bebeğin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.
Olay, dün sabah saatlerinde Sarılar Mahallesi 1006. sokakta bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren 112 ekipleri eve geldiğinde 7 aylık bebeği ölü halde buldu. Ekiplerin yaptığı araştırmada anne B.A.’nın evde olmadığı, evde ise B.A.’nın beraber yaşadığı erkek arkadaşının bulunduğu bildirildi. Olay yerine geldiklerinde bebeğin ölü olduğunu belirleyen 112 ekipleri güvenlik güçlerine haber verdi.
Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler gerekli incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatırken, uyuşturucu kullanmaktan sabıkası bulunduğu belirtilen anne B.A.’nın evde olmadığı, evde 112’ye ihbarı yapan kişinin ise ismi açıklanmayan erkek arkadaşı olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

7 aylık bebek evde ölü bulundu

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