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7 aylık hamile kadın, düşük yapmak için çatıdan atladı

20.05.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Afganistan uyruklu 7 aylık hamile ve 4 çocuk annesi kadın, karnındaki bebeği düşürmek için evinin çatısından aşağı atladı.

7 aylık hamile kadın, düşük yapmak için çatıdan atladı

Olay, saat 11.30 sıralarında Erzincan merkez Gazi Mahallesi’nde meydana geldi.

DAHA ÖNCE DE FARE ZEHRİ İÇMİŞ

Edinilen bilgiye göre, daha önce de Afganistan’da fare zehri içip yaşamına son vermek istediği öğrenilen F.G. (33) bugün de karnındaki çocuğu düşürmek için yaklaşık 3 metre yükseklikteki müstakil evin çatısına çıkarak kendini aşağı bıraktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kadının sert bir şekilde yere düşmesini ayağına takılan çamaşır ipi engelledi. Olay yerine gelen itfaiye kurtarma ve 112 ekipleri F.G.’ye ilk müdahalede bulunduktan sonra, yaralıyı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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