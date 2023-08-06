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7 aylık kocasını öldürdü! Eğlence dönüşü kıskançlık tartışması cinayetle bitti

06.08.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Uşak'ta meydana geldi. Henüz 7 aylık evli olan çift arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Eğlence dönüşü evde yaşanan kavgada kan aktı. 40 yaşındaki E.A., kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

7 aylık kocasını öldürdü! Eğlence dönüşü kıskançlık tartışması cinayetle bitti

Uşak’taki korkunç olay, gece saat 03.00 sıralarında Uşak Fatih Mahallesi 5'inci Köksal Sokak'ta bulunan bir sitenin 1'inci katında meydana geldi. Antika halı satışı yapan E.A ile eşi E.A. arasında eğlence dönüşü evde kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

KOCASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışma sırasında eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia eden E.A., koşarak mutfaktan ekmek bıçağını alarak üzerine gelen kocasını göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde evin salonuna yığılan E.A. ağır şekilde yaralandı.

Yeni Asır'daki habere göre; gürültüleri ve çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ambulans sevk edildi. E.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'BÖYLE OLMASINI İSTEMEDİM'

Polis, tarafından gözaltına alınan E.A. "Dışarda yemek yedik eski bir olaydan dolayı aramızda kıskançlık yaşandı aşırı tepki gösterdi tartıştık bana vurdu mutfaktan bıçağı aldım böyle olmasını istemedim çok üzgünüm" dedi. Aka, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Komşuların gürültü kavgasında kan aktı! Komşuların gürültü kavgasında kan aktı!

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Komşuların gürültü kavgasında kan aktı!Komşuların gürültü kavgasında kan aktı!
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cinayet Uşak

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