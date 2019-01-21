HABER

7 aylık Suriyeli bebek hastanede hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 16:49 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evde rahatsızlandıktan sonra ailesi tarafından hastaneye getirilen Suriyeli 7 aylık bebek, hayatını kaybetti.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evde rahatsızlandıktan sonra ailesi tarafından hastaneye getirilen Suriyeli 7 aylık bebek, hayatını kaybetti.
Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde oturan Suriyeli uyruklu Halida ve Mahmud Elsayed çiftinin 7 ay önce doğan bebekleri, dün rahatsızlandı. Ailesi tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirilen Cemal bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Doğumu sırasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
'Abla-kardeş' cinayetinde eski sevgili gözaltında (3)'Abla-kardeş' cinayetinde eski sevgili gözaltında (3)
Barınağa konulan köpek çalındı (2)Barınağa konulan köpek çalındı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

İpler çok gerildi! 'Savaş için sabırsızız!'

İpler çok gerildi! 'Savaş için sabırsızız!'

Her ay 80 lirasını devlet ödeyecek

Her ay 80 lirasını devlet ödeyecek

G.Saray'da forvette mutlu son

G.Saray'da forvette mutlu son

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.