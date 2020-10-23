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7 ayrı hırsızlık olayının faili jandarma ekiplerince yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 11:10 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayının firarisi olarak aranan ve hakkında 22 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayının firarisi olarak aranan ve hakkında 22 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sapanca ilçesinde 22 Ekim Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) sistemi üzerinde 7 ayrı suçtan aranma kaydı ve hakkında 22 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şüpheli Jandarma Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan H.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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