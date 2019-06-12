7 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarmadan kaçamadı

Samsun’un Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan zanlı düzenlenen baskınla yakalandı.

Samsun’da, hakkında ’çocuğun cinsel istismarı, tehdit, uyuşturucu madde satın almak bulundurmak, ruhsatsız silah mermi satın almak bulundurmak, hakaret, resmi belgede sahtecilik ve alkollü araç kullanmak’ olmak üzere toplam 7 ayrı suçtan aranan Coşkun Ü.’nün, jandarma tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Alaçam’a 11 kilometre mesafede bulunan Güvenli Mahallesi Düzdağı mevkisinde ormanlık alanda bir barakada saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Şahıs kaçmaya çalıştı, jandarma havaya ateş açtı

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 05.00 sıralarında bölgeye operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini gören Coşkun Ü. ormanlık alana kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri ’dur’ ikazı yaparak havaya 2 el ateş etmesi üzerine şahıs kaçamayarak teslim oldu.

Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

