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7 ayrı suçtan yakalama emri olan 20 yaşındaki şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 17:11 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro amirliği ekipleri, 7 ayrı suçtan yakalama emri olan cezaevi firarisi 20 yaşındaki şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 12 olaya karışan ve 7 ayrı suçtan aranan hakkında 4 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.’yi (20) yakalamak için çalışma başlattı.

7 ayrı suçtan yakalama emri olan 20 yaşındaki şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro amirliği ekipleri, 7 ayrı suçtan yakalama emri olan cezaevi firarisi 20 yaşındaki şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 12 olaya karışan ve 7 ayrı suçtan aranan hakkında 4 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.’yi (20) yakalamak için çalışma başlattı. Yavuzlar mahallesi Anıl sokak üzerinde bulunan ikamette polisin geldiğini gören A.K., kaçmaya başladı. A.K., polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu saklandığı başka bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan A.K.’nin ’Adet gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık, ’hırsızlık’, ’işyeri dokunulmazlığını ihlal etme’, ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’, evi terk eden çocuğun ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak’, tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’, suçlarından 7 adet yakalama emrinin bulunduğu belirlendi. Ayrıca A.K.’nin 2019 yılı içerisinde farklı tarihlerde ’iş yerinden ve kurumdan hırsızlık’, ’açıktan hırsızlık’, ’mala zarar verme’, ’oto hırsızlığı’, ’otodan hırsızlık’, ’kasten yaralama’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplamda 12 olaya karıştığı ve 7 dosyadan firar olarak arandığı tespit edildi.
A.K., işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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