GEBELE (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Barış dolu bir geleceğin tesis edilmesi düşüncesinden hareketle Kafkasya'da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında gün geçtikçe derinleşen ve zenginleşen üçlü bir iş birliği var." dedi.

Azerbaycan'ın Gebele kentindeki Haydar Aliyev Kongre Merkezi’nde düzenlenen 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Görüşme Toplantısı’nın ardından Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı

Levan Izoria ile toplantıda alınan kararlara ilişkin protokolü imzaladı.

İmza töreni sonrasında konuşan Akar, sözlerine gösterilen ev sahipliğinden dolayı bir kez daha teşekkür ederek başladı. Toplantıda Güney Kafkasya bölgesi konusunda ortak vizyona sahip bakanlarla bir araya gelerek bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduklarını belirten Akar, "Mevcut ve potansiyel iş birliği konularını son derece geniş bir perspektifte ele aldık" diye konuştu.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’ın da bulunduğu coğrafyanın

petrol ve doğal gaz gibi önemli enerji kaynaklarının işetilmesi ve bunların diğer bölgelere ulaştırılması açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi: