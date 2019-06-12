HABER

7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:42 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria'nın katıldığı 7. Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı, Haydar Aliyev Kongre Merkezi'nde yapıldı - Bakan Akar: - "Sarsılmaz bir temel üzerine kurulmuş olan bu üç ülke arasındaki ilişkilerin, stratejik ortaklık boyutuna ulaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz"

GEBELE (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı 7. Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı yapıldı.

Akar, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün ardından 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın Gebele kentine geldi.

Haydar Aliyev Kongre Merkezi'ndeki toplantının açılışında konuşan Akar, sözlerine, samimi ev sahipliği için teşekkür ederek başladı.

Toplantıda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın gücünü, ortak tarihi ve kültürel birlikteliğinden aldığını hatırlattı.

Bakan Akar, sıkı bağlarla birbirine kenetlenen dost, kardeş ve müttefik olan bu üç ülkenin savunma bakanlarının, toplantıda güvenlik, savunma bakımından ülkelerinin ve bölgenin ihtiyaçlarını değerlendireceğini söyledi. Akar, "Hem ülkelerimiz hem de bölge için son derece yararlı olacak, istikrar, barış, huzur için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Üçlü toplantının yedincisinin yapıldığına işaret eden Akar, "Bu da bizim için fırsat oluyor. Sarsılmaz bir temel üzerine kurulmuş olan bu üç ülke arasındaki ilişkilerin, stratejik ortaklık boyutuna ulaşmasından da büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

- İkili görüşmeler

Toplantı öncesinde Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria önce Şehitler Anıtı'na, ardından Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in büstüne çiçek bıraktı.

Daha sonra toplantının yapılacağı Haydar Aliyev Kongre Merkezi'ne gelen Akar, burada Hasanov ve Izoria ile ayrı ayrı görüştü.

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
Yozgat'ta hububat üretiminde 'süne böceği' alarmıYozgat'ta hububat üretiminde 'süne böceği' alarmı
Koyun yıkama geleneği yüzyıllardır yaşatılıyorKoyun yıkama geleneği yüzyıllardır yaşatılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi: Anında karşılık verildi

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

Sosyal medyada gezerken bu linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.