GEBELE (AA) - Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Gürcistan ve Azerbaycan olarak Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleyi desteklediklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı 7. Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı Azerbaycan'ın Gebele kentinde yapıldı. Toplantıda konuşan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, ülkesine geldikleri için Türk ve Gürcü mevkidaşlarına teşekkür ederek, "Bu toplantıda üç dost komşu devletin savunma bakanları iş planlarımıza uygun görüşmeler gerçekleştirdi." dedi.

Üç ülkenin, diğer alanlarda olduğu gibi savunma alanında da iş birliğini sürdürdüklerini dile getiren Hasanov, " Geçen yıl Türkiye'de bir memorandum imzalanmıştı. Bu memoranduma göre bizim üçlü görüşmelerimizin hukuki temeli oluşturuldu." diye konuştu.

Hasanov, "Burada özelikle belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin teröre karşı sürdürdüğü mücadeleyi biz üçlü taraf olarak destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Azerbaycan ile Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek verildiğini anlatan Hasanov, toplantıda askeri, askeri eğitim gibi alanlarındaki iş birliği konularını da ele aldıklarını kaydetti.