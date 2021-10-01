7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar

Kışın evinizi sıcak tutmanın 14 basit ve ucuz yolu, Türkiye'de 12 yılda çiftçilerin yarısının tarımı bırakmasının nedenleri, İngiltere'de polise güven kaybı tartışması ve Covid sonrası koku kaybına A vitamini çare olabilir mi?

BBC Türkçe, Bundle okuyucuları için haftanın öne çıkan gelişmelerini derledi.

Kışın evleri sıcak tutmanın yolları

Son bir yılda doğalgaz fiyatlarında yaşanan artış, önümüzdeki kış evleri ısıtmayı daha maliyetli hale getirecek. Kış yaklaşırken evinizin yalıtımını basit, hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde nasıl iyileştirebileceğinizi inceledik.

Radyatörlerden, özellikle de duvara dayalı radyatörlerden ısı kaybının önüne geçmenin en basit yollarından biri, radyatörün arkasındaki duvara alüminyum folyo yapıştırmak. Friends of the Earth adlı sivil toplum kuruluşunda enerji üzerine çalışan Sophie Neuburg, bunun ısıyı odaya geri yansıttığını söylüyor.

Bu amaç için özel üretilmiş folyolar da var. Tasarruf üzerine bilgiler veren Moneymagpie sitesinden Carl Brennand, kaliteli mutfak tipi alüminyum folyoların da kullanılabileceğini fakat bunun için üretilen folyoların daha iyi sonuç vereceğini aktarıyor.

Evlerde pencerelerden kaynaklanan ısı kaybının önüne geçmenin bir yolu da kalın perdeler kullanmak. Brennand, termal yalıtım özelliği olan perdelerin tercih edilebileceğini söylüyor.

Bir diğer tasarruf sitesi moneysavingexpert.com'dan tüketici analisti Archna Luthra ise "Ne kadar kalınsa o kadar iyidir" diyor.

Haberin tamamı için tıklayın: Kışın evinizi sıcak tutmanın 14 basit ve ucuz yolu

Türkiye S-400'leri neden seçti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin tepkisine karşın Rusya'dan yeni S-400 füzeleri satın alabileceklerini söyledi.

Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile 29 Eylül'le görüşen Erdoğan, Rusya seyahati dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada "S-400 konusunda bizim sürecimiz devam ediyor. Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Bu yararlı görüşmemizde tabii ki bunları da etraflıca konuştuk ve bunları daha ileri boyutlara nasıl taşıyacağımızı görüştük. Hatta uçak motorları yapımında ne gibi adımlar atacağız, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız; bunları da yine etraflıca konuşma imkanımız oldu. Allah nasip ederse uçak motorları konusunda da aynı adımı atacağız" dedi.

Peki Türkiye füze savunma sistemi için neden S-400'leri seçti? ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasına yol açan füze savunma sistemi nasıl çalışıyor? Teknik özellikleri neler? Nerelerde kullanılıyor?

Türkiye'nin 1990'lı yıllardan bu yana devam eden uzun menzilli füze savunma sistemi macerası, 2010'lu yılların ikinci yarısında bir diplomasi mücadelesinin merkezine oturdu.

Soğuk Savaş'ın sonlarına doğru bölge ülkeleri füze sistemlerini geliştirdi. Ankara da Suriye, Irak ve İran'dan kaynaklanabilecek füze tehdidine karşı bir füze savunma sistemi edinme çalışmalarına hız verdi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın 2000'li yılların başlarından itibaren açtığı ihalelerde sonuç alınamadı.

Haberin tamamı için tıklayın: S-400: Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı, ABD'yle krize yol açan füze savunma sistemi

12 yılda çiftçilerin yarısı tarımı bıraktı

Türkiye'de çiftçiler bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesini gören tarımsal girdi maliyetleriyle mücadele ederek üretim yapmaya çalışıyor.

İklim değişikliği ve kuraklığın yanı sıra dövizdeki dalgalanmayla birlikte artan maliyetlerin altında ezildiklerini söyleyen çiftçiler, her geçen gün daha fazla çiftçinin tarımsal üretimden vazgeçtiğini söylüyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye'de 2009 yılında 1 milyon 16 bin 692 çiftçi varken, bu sayı 2021'in Haziran ayı itibarıyla 541 bin 346'ya düştü.

"Kölelik düzeninde yaşıyoruz. Çiftçiliği bırakıyor insanlar, bırakmak zorundalar. Çünkü siz bizim sırtımızdan besleniyorsunuz. Bir senin rengine bak, bir de benim rengime bak. Bir senin giyinmene bak, bir de benim giyinmeme bak."

Bu sözlerin sahibi çiftçi Adil Şimşek'e göre, Türkiye'de artık çiftçilik yapılamaz hale geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 29,38 arttı. 2016 yılında başlatılan tarımsal girdi fiyat endeksi, şimdiye dek en yüksek seviyesini gördü.

En fazla fiyat artışı yüzde 62,43 ile gübre ve toprak geliştiricilerde yaşandı.

Haberin tamamı için tıklayın: Tarımda girdi maliyetleri arttı, 12 yılda çiftçilerin yarısı tarımdan uzaklaştı: 'Dayanacak gücüm kalmadı'

'Türkiye'de her üç evden birinde silah var'

Umut Vakfı'nın basına yansıyan olaylardan derlediği rapora göre 2021 yılında 1 Ocak'tan 24 Eylül'e kadar 2 bin 592 bireysel silahlı şiddet olayı yaşandı.

Bu olaylarda 1.470 kişi ölürken 2.693 kişi de yaralandı. Aynı dönemdeki 376 kadına şiddet olayında ise 297 kişi hayatını kaybetti, 151 kişi de yaralandı. Bu saldırıların 163'ünde ateşli silahlar kullanıldı.

Rapora göre Türkiye'de son 8 yılda silahlı şiddet olayları %73 artmış durumda.

Türkiye'de %85'i ruhsatsız en az 25 milyon bireysel silahın bulunduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'deki silahlı şiddet problemini Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatr Dr. Ayhan Akcan ve Silah Savunma Sanayici Satıcı ve Kullanıcıları Derneği Başkanı Bekir Sipahi'yle konuştuk.

Haberin tamamı için tıklayın: Türkiye'de artan silahlı şiddet vakaları nasıl önlenir?

İngiltere, Sarah Everard cinayeti sonrası 'polise güven' kaybını tartışıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da Mart ayında Sarah Everard'ın polis memuru tarafından tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmesi 'İngiltere'de polise duyulan güvenin kaybolduğu' tartışmalarını başlattı.

Everard'ı, polis kimliğini kullanıp zorla alıkoyan, bileğine kelepçe takıp sahte bir suçlamayla gözaltına almakla korkutan polis memuru Wayne Couzens ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Londra Emniyet Teşkilatı (Metropolitan Polis Teşkilatı) Müdürü Cressida Dick, Sarah Everard cinayetiyle polise duyulan güvenin "sarsıldığını" ve "güven bağının zedelendiğini" söyledi. Dick, yaşananlardan "ders çıkarılacağını" ifade etti.

Dick, olayın teşkilatı utanç verici bir duruma düşürdüğünü söyledi ve özür diledi.

İngiltere kamuoyu ve basınında "Metropolitan Polis Teşkilatı'nı Couzens'in işlediği cinayeti önlenebilir miydi?" sorusunu tartışılıyor.

Haberin tamamı için tıklayın: Sarah Everard cinayeti sonrası İngiltere 'polise duyulan güven kaybını' tartışıyor

A vitamini Covid sonrası koku kaybına çare olabilir mi?

İngiltere'de A vitamini içeren burun damlalarının Covid'e yakalanmış bazı kişilerde koku kaybını veya koku alma duyusunda değişikliği tedavi edip edemeyeceği araştırılıyor.

East Anglia Üniversitesi'ndeki araştırmanın 12 hafta sürmesi planlanıyor. Daha önce Almanya'da yapılan ve A vitamininin faydalı olabileceğini gösteren bir çalışma, bu araştırmaya dayanak oluşturuyor.

Tedavi gönüllü hastaların sadece bir kısmına uygulanacak. Bu kişilerden çürük yumurta ve gül koklamaları istenecek.

Beyin taramaları, vitaminin hasar görmüş duyu yollarını veya "koku sinirlerini" iyileştirip iyileştirmediğini gösterecek.

Grip gibi başka birçok virüs de buna neden olabilse de, koku kaybı veya koku alma duyusunda değişiklik Covid'in yaygın bir belirtisi.

Haberin tamamı için tıklayın: Covid: İngiltere'de A vitamininin hastalık sonrası koku kaybının tedavisinde faydalı olup olmayacağı araştırılıyor

Sheriff Tiraspol, Real Madrid'i nasıl yendi?

Andriy Smolensky'nin en sevdiği caddede ilerliyoruz. Tiraspol caddelerinde, Land Rover'ının çukurlara ve kırık asfalta girerek sallanmadığı tek yol burası.

Neredeyse gururla, "Böyle olması için yeni bir teknoloji kullandılar. Bütün gün aşağı yukarı sürebilirim" burada araba kullanmaktan nasıl keyif aldığını anlatıyor.

Transdinyester ya da uluslararası tanınırlığı olmayan Transdinyester Cumhuriyeti adeta tarih yapraklarında donmuş bir durumda.

Başkent Tiraspol'da on yıllar önce dağılan Sovyetler Birliği'nin orak çekiç motifi, reklam panolarında ve hükümet binalarında gururla sergileniyor.

Parlamentonun dışındaki bir kaide üzerinden bakan devasa Lenin heykeli, şehrin Sovyet geçmişine duyduğu gurur ve nostaljinin bir sembolü.

Ancak kenti bugün de gururlandıran şeyler var.

Şehrin futbol kulübü Sheriff Tiraspol, 13 kez Avrupa şampiyonu olan Real Madrid'i yenerek, tüm zamanların en büyük Şampiyonlar Ligi sürprizlerinden birine imza attı.

Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvasında ilk sezonlarını geçiriyorlar ve grup aşamasındaki ilk maçlarında da Shakhtar Donetsk'i yenmişlerdi.

Sheriff daha önce hiç bulunmadığı topraklara ayak basarken, Avrupa futbolu için de aynı durum geçerli.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa'nın "tanınmayan" yönetimlerinden birinde ilk kez oynanıyor.

Haberin tamamı için tıklayın: Sheriff Tiraspol: Real Madrid'i yenerek Şampiyonlar Ligi tarihinin en sürpriz galibiyetlerinden birini alan takım

