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7. Belgrad NATO Haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 18:14 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem: - "İstikrarlı, güvenli ve gelişmiş bir Balkanlar istiyoruz"

BELGRAD (AA) - NATO Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem, NATO'nun istikrarlı, güvenli ve gelişmiş bir Balkanlar istediğini belirterek Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecini desteklediklerini ifade etti.

Sırbistan'da düzenlenen 7. Belgrad NATO Haftası etkinliğinin açılışına katılan İldem, yaptığı konuşmada, NATO'nun hiçbir zaman Sırbistan'a üyelikle ilgili baskı yapmayacağını belirterek Sırbistan'ın diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iyi ilişkilerine önem verdiklerini söyledi.

NATO üyesi ülkelerin komşuları güvenli ve istikrarlı olduğunda, NATO üyelerinin de güvenli ve istikrarlı olacağını kaydeden İldem, Sırbistan'ın bölgenin güvenliğiyle ilgili üstlendiği sorumluluğun da farkında olduklarını belirtti.

İldem, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklediklerini vurgulayarak NATO'nun partneri bir ülke olmak isteyen Sırbistan'ın, İttifaka üye olmak istememesini de anlayışla karşıladıklarını ifade etti.

Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecini de desteklediklerini kaydeden İldem, "İstikrarlı, güvenli ve gelişmiş bir Balkanlar istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic de NATO-Sırbistan iş birliğinin yanı sıra bölgedeki mevcut durumun da ele alınması açısından etkinliğin önemli olduğunu kaydederek "Amacımız geleceğe bakmak ve geçmişten kalma sorunlara da çözüm bulmak." dedi.

AB üyeliği hedefinde ilerleyen Sırbistan'ın Balkanlar'da barış için katkı vermeye devam edeceğini vurgulayan Dacic, Balkanlar'ın güvenliğinin tüm Avrupa'nın güvenliği için son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Dacic, Sırbistan'ın askeri anlamda tarafsız kalma politikasının sadece NATO'ya karşı değil, tüm diğer askeri ittifaklara da karşı olduğunu sözlerine ekledi.

Yarın sona erecek etkinlik kapsamında, Londra'daki NATO Zirvesi'nden beklentiler, Sırbistan-NATO ilişkileri ve bölgesel iş birliği konuları ele alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ivica Dacic NATO NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem sırbistan

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