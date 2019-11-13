BELGRAD (AA) - NATO Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem, NATO'nun istikrarlı, güvenli ve gelişmiş bir Balkanlar istediğini belirterek Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecini desteklediklerini ifade etti.

Sırbistan'da düzenlenen 7. Belgrad NATO Haftası etkinliğinin açılışına katılan İldem, yaptığı konuşmada, NATO'nun hiçbir zaman Sırbistan'a üyelikle ilgili baskı yapmayacağını belirterek Sırbistan'ın diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iyi ilişkilerine önem verdiklerini söyledi.

NATO üyesi ülkelerin komşuları güvenli ve istikrarlı olduğunda, NATO üyelerinin de güvenli ve istikrarlı olacağını kaydeden İldem, Sırbistan'ın bölgenin güvenliğiyle ilgili üstlendiği sorumluluğun da farkında olduklarını belirtti.

İldem, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklediklerini vurgulayarak NATO'nun partneri bir ülke olmak isteyen Sırbistan'ın, İttifaka üye olmak istememesini de anlayışla karşıladıklarını ifade etti.

Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecini de desteklediklerini kaydeden İldem, "İstikrarlı, güvenli ve gelişmiş bir Balkanlar istiyoruz." ifadesini kullandı.