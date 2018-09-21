7. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına 7'ncisi düzenlenen klasik müzik festivalinin 2'nci günü çeşitli konserlerle tamamlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yapılan festivalde bugün, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Nevzat Kalender, Babadağ'ın 1700 metre pistinde konser verdi.
Çelliçel grubu Belcekız sahilinde, Çağla ile Acun Bilgin ise Çalış sahilinde gün batımı konserleri gerçekleştirdi.
Beşkaza Meydanı'nda devam eden etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 4 çellist ustasının kurduğu CSO Cello Quartet grubu sahne aldı.
Grup konserde, Giovanni Sollima, George Gershwin, Goran Bregovich, Astor Piazzola, Sulkhan Tsintzade, Isaac Albeniz'in önemli eserlerinin yanı sıra geleneksel türküleri de yorumladı.
7'nci Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yarın sona erecek.
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