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7. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 23:12 | Son Güncelleme

7. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına 7'ncisi düzenlenen klasik müzik festivali sona erdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yapılan 7. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin son gününde, Horn-Staff grubu Belcekız sahilinde ve Babadağ'ın 1700 metre pistinde konser verdi. Çelliçel grubu ise Çalış sahilinde gün batımı konseri gerçekleştirdi.

Beşkaza Meydanı'ndaki kapanış konserinde de Münif Akalın'ın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası sahne aldı. Kazakistan'ın ilk profesyonel çellistlerinden Rustem Khamidullin orkestra eşliğinde performansını sergiledi.

Festivalin kapanış konseri izleyicilerin beğenisini topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Benyamin Sönmez festival Fethiye klasik müzik Muğla

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