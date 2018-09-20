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7. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 22:21 | Son Güncelleme

7. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına düzenlenen "7. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali" başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen festivalin ilk gününde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Nevzat Kalender, Çalış sahilinde konser verdi.

Beşkaza Meydanı'nda devam eden etkinlikte "Abrass Cadabrass" grubu sahne aldı. Grup, Beethoven, Çaykovski, Frank Sinatra'nın eserlerinin yanı sıra "Çay elinden öteye", "Uzun ince bir yoldayım" türkülerini yorumladı.

Festival komite üyesi Filiz Almalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin gün batımı ve gece konserleriyle iki gün daha süreceğini söyledi.

Yaptıkları araştırmaya göre Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin dünyada ücretsiz yapılan tek klasik müzik festivali olduğunu ifade eden Almalı, "Katılan sanatçılar da ücret almıyorlar. Çok büyük bir gönüllü ordusuyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Sanatçılar, klasik müzik eserlerinin yanı sıra bilinen türküleri de seslendiriyorlar. Böylece daha çok kitleye ulaşıp bu müziği sevdirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Festival, 22 Eylül'de sona erecek.

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Fethiye Klasik Müzik Festivali Muğla viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez

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