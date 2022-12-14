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7 bin 300 kilometreden gelerek Rize'ye damat oldu! 'Babama mektupla söyledim'

14.12.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli Koo Dongwan, Rize'ye damat olarak geldi. Müslümanlığı seçen Dongwan, bedensel engelli Semanur Kutanis ile nişanlandı. İngilizce öğrenmek isterken Dongwan ile tanıştığını ifade eden Kutanis, "Babama yüz yüze söylemeye çekindim, mektup yazdım. İlk önce istemedi sonra halalarımı ve annemi devreye sokarak babamı da ikna ettik" dedi.

7 bin 300 kilometreden gelerek Rize'ye damat oldu! 'Babama mektupla söyledim'

Güney Koreli Koo Dongwan, Rizeli bedensel engelli Semanur Kutanis ile hayatlarını birleştirme kararı aldı. Aşkı için Müslümanlığı seçen Dongwan, 7 bin 300 kilometreden gelerek Rize'ye damat oldu. Kutanis, "Babama yüz yüze söylemeye çekindim, mektup yazdım. İlk önce istemedi sonra halalarımı ve annemi devreye sokarak babamı da ikna ettik" dedi.

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İNTERNETTEN TANIŞTILAR

Rize'de yaşayan bedensel engelli Semanur Kutanis, İngilizce öğrenmek için 5 yıl önce internet üzerinden tanıştığı, Güney Koreli aşçı Koo Dongwan ile arkadaş oldu. Uzun süre çevrim içi görüşen ikili, hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Ardeşen'e 7 bin 300 kilometre uzaklıktan gelen Dongwan, ilçe müftüsü Mehmet Genç'in katıldığı programda kelime-i şehadet getirip, Müslüman oldu ve Muhammet Ali adını aldı. Semanur ve Muhammet Ali, törenle nişanlanıp, evliliğe ilk adımı attı. Muhammet Ali, kemençe eşliğinde horon oynayanlara eşlik etmeye çalıştı.

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"2 YIL İÇİNDE DÜĞÜN YAPMAYI PLANLIYORUZ"

İngilizce öğrenmek isterken, nişanlısıyla tanıştığını söyleyen Semanur Kutanis, "Ben İngilizce okumak istiyordum, dil geliştirmek için bir sürü ülkeden arkadaşım vardı. Dongwan'ın ablası da benim arkadaşımdı, o vesileyle tanıştık. Tanıştıktan 1 yıl sonra sevgili olduk. 5 yıl sonunda da nişanlandık. 5 yıl boyunca yılda 2 kere buraya gelip gitti, pandemide gelemedi sonra yine gelmeye devam etti. Şimdi nişan için geldi, 2 yıl içinde de düğün yapmayı planlıyoruz ve sonra zaten Türkiye'de kalacak" dedi.

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"BABAMA MEKTUP YAZDIM"

Semanur Kutanis, babasına durumdan nasıl bahsettiğini de anlatarak, "Ona engelli olduğumu söylediğimde sorun olmayacağını söyledi. Çok mutluyum. O, 'Sen bana çabalamayı öğrettin' dedi çünkü ben engelliyim, diye hiçbir şeyden geri kalmamaya çalıştım. Müslümanlıkla benim sayemde tanıştı. 'Biz evleneceksek senin Müslüman olman gerekiyor' dedim sonra kendisi de İslamiyet'i merak etti, araştırdı ve Müslüman oldu. Biz nişanlanma kararı aldığımızda bunu önce anneme söyledim. Annem destekçimdi sonra halalarıma söyledim, onlar garipsemediler çünkü ben zaten farklı kültürleri seven biriyim. 'Evlendiğinizde burada yaşarsanız bu evliliğe razı oluruz, senin gitmeni istemiyoruz' dediler, anlaştık" diye konuştu.

"ONUN SAYESİNDE MÜSLÜMAN OLDUM"

Muhammet Ali adını alan Güney Koreli Koo Dongwan da "Ablam sayesinde tanıştık. Engelli olduğunu öğrendiğimde ise sorun olmadı. O, bana yaşamın nasıl zor olduğunu öğretti sonra aşk başladı zaten. Onun sayesinde Müslüman oldum. İslamiyet'i çok sevdim, daha da araştırarak iyice öğreneceğim. Türkleri çok seviyorum, çok misafirperver ve yardımseverler. Türkiye'ye yerleşme kararı benim için zor olmadı, biraz zamana ihtiyacım var. Karadeniz müziklerini çok seviyorum. Horon oynamayı da öğrendim. Türk göreneklerine göre hazırlanmış nişan töreninde çok eğlenceli anlar yaşadım. Aşk için mesafeleri aştım, mesafeler aşka engel değildir" dedi.

Kaynak: İHA

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Rize Güney Kore damat

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