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7 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 10:03 | Son Güncelleme

Adana’da ele geçirilen 7 bin 300 litre sahte içki olay yerinde imha edildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Toptancılar Sitesinde bir iş yerinin kiralanarak sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Adana’da ele geçirilen 7 bin 300 litre sahte içki olay yerinde imha edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Toptancılar Sitesinde bir iş yerinin kiralanarak sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. İş yerine yapılan operasyonda bidonlara konmuş halde 7 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi.
İki katlı iş yerinin alt katında sahte içkiler bulunurken üst katta ise içki yapımında kullanılan kazanlar ve düzenek olduğu görüldü. Polis bidonlardaki sahte içkileri iş yerine dökerek imha etti. Polisin döktüğü sahte içkilerden iş yeri göle döndü. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların sahte içkileri gece yapıp iş yerinde de yattıkları belirlendi.

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