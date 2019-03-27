7 bin çeşitli “Bitki Kütüphanesi” hizmete açılıyor

Bilimsel yöntemle toplanmış bitki örneklerinin kurutularak saklandığı, öğretim ve araştırma merkezi olma işlevi de gören herbaryum merkezleri dünyanın pek çok farklı noktasında yer alıyor. Dünyada 3 bin, Türkiye’de 51, Kıbrıs’ta ise 2 tane bulunan herbaryum merkezi, Prof. Dr. Salih Gücel Kurucu Başkanlığı’nda nisan ayında açılacak.

İlk çalışmaları 1500’lü yıllara dayanan, bilimsel amaçla incelenen bitki türlerinin özel bir yöntemle kurutulup saklandığı herbaryum merkezleri özellikle bilimsel şeffaflığı sağlamak için kurulmuş yerler olarak günümüze kadar gelmiş durumda. Kıbrıs’ın en büyük herbaryum merkezini bünyesinde bulunduran Yakın Doğu Üniversitesi, müzeye dönüştürülerek 7 bin farklı çeşit bitkiyi hem araştırmaya açacak hem de öğrencilerine ve halka tanıtacak.

7 bin çeşit bitki ile Kıbrıs’ın en büyüğü

Binlerce çeşit bitkinin yer aldığı Yakın Doğu Herbaryum Merkezi’nin Küratörü Prof. Dr. Salih Gücel, 2005 yılında başladıkları çalışmalar sonucunda şu anda yaklaşık 7 bin çeşit bitki örneğini bünyelerinde bulundurduklarını söyleyerek, “Merkezimiz, Uluslararası Herbaryum Birliği’ne Kıbrıs’tan kayıt olmuş en büyük herbaryum olduğunu ve NEU kodu ile tanındıklarını” söyledi.

Kıbrıs’a özgü 140, Kuzey Kıbırıs’a ait 19 tür var

Herbaryumun içeriğinden de söz eden Prof. Dr. Salih Gücel, “Merkezimizde Kıbrıs’a özgü 140, Kuzey Kıbrıs’a özgü Beşparmak Dağları’nda yetişen 19 çeşit bitki türü var. Türkiye ve dünyada diğer bulunan merkezlerle işbirliği içindeyiz. Elimizdeki bitkileri onlarla değiş tokuş yapıyoruz. Yaptığımız araştırmalarla bu bitkileri o bölgelere de gönderiyoruz” dedi.