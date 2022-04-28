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  4. 7 bin kilometre yolu göze alıp Hakkari'ye onları görmeye geldiler! Adeta büyülendiler...

7 bin kilometre yolu göze alıp Hakkari'ye onları görmeye geldiler! Adeta büyülendiler...

28.04.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ters laleleri ile meşhur Hakkari’ye yaklaşık 7 bin kilometre mesafede olan Tayland’dan turistler geldi. Hakkari’nin doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirten Taylandlı turistler bol bol fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaştılar.

7 bin kilometre yolu göze alıp Hakkari'ye onları görmeye geldiler! Adeta büyülendiler...

Taylandlı turistler, sosyal medyadan görüp hayran kaldıkları ters laleleri ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Hakkari’yi görmek için Türkiye’ye geldiler. Turistler, bir grup dağcıyla Hakkari’deki ters lalelerin bulunduğu alanı gezerek, bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

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Üzümcü köyü yakınlarında 1900 rakımlı bölgede ilkbaharın gelmesiyle birlikte açan ters taleler, yerli ve yabancı dağcıların yoğun ilgisini çekiyor. Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) organizasyonuyla bir grup dağcı, Tayland'dan gelen Ladiimay Ns ve Ticha Proysurin ile sabah erken saatlerinde ters lalelerin bulunduğu Çiçek Vadisi'ne gitti. Turistlerin de içinde bulunduğu 30 dağcı, daha sonra ters lalelerin bulunduğu alana 2 saatte tırmandı. Taylandlı turistler, ters lalelerin arasında bol bol fotoğraf çekip, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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'HAKKARİ'NİN DOĞASI MUHTEŞEM'

Çiçek Vadisi'ne gelen Ticha Proysurin, Hakkari'nin muhteşem bir doğası olduğunu ve kentin bu doğasına hayran kaldıklarını belirterek, "Biz Hakkari'yi sosyal medyadan gördük. Muhteşem bir doğası olduğunu gördük. Başka bir arkadaş vasıtasıyla diyaloğa geçtik ve kendimizi Hakkari'de bulduk. Hakkari'yi görmekten çok mutluyuz özellikler ters laleler çok güzel gözüküyorlar"diye konuştu.

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'AMACIMIZ HAKKARİ'NİN DOĞASINI TANITMAK'

Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç ise, dağları ve doğa güzellikleri ile ünlü Hakkari'yi dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti. Ertunç, "Bulunduğumuz alanın dışında Hakkari Yüksekova ve Şemdinli'nin birçok bölgesinde de ters laleler bulunuyor. Hakkari'ye gelen bazı insanlar ters lalelerimizi kökünden çıkartıp, başka illere götürüp, bunu kendilerine mal ediyorlar. Nadide bir çiçektir. Ayrıca Hakkari dağcılık yönünde çok zengin bir kent. Bizim asıl amacımız, Hakkari'nin doğa güzellikleri olan dağlarını ve çiçeklerini dünyaya tanıtmak ve buraya yerli, yabancı turistleri çekmek. Yılda 15 gün açan, nesli tehlike altında olan ters laleleri koparan kişilere idari para cezası da kesiliyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Tayland
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