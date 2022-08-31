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  4. 7 bin kişi katıldı! Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı... Damada 4 milyon 250 bin TL, geline 5 kilo altın

7 bin kişi katıldı! Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı... Damada 4 milyon 250 bin TL, geline 5 kilo altın

31.08.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da düzenlenen aşiret düğününde takılan takılar adeta dudak uçuklattı. Ertoşi Aşireti Şerefan Lideri İskender Ertuş’un torunu, iş adamı Talat Ertuş’un oğlu Çetin Ertuş'a 4 milyon 250 bin TL, iş insanı Muğdat Caner’in kızı Kader Caner'e ise 5 kilo altın takıldı. 7 bin kişinin katılım sağladığı düğünde açılmayan 2 bin adet zarfın olduğu belirtildi.

7 bin kişi katıldı! Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı... Damada 4 milyon 250 bin TL, geline 5 kilo altın

Van'da Ertoşi Aşireti Şerefan Lideri İskender Ertuş’un torunu, iş adamı Talat Ertuş’un oğlu Siyaset Bilimci Çetin Ertuş, iş adamı Muğdat Caner’in kızı Kader Caner ile dünya evine girdi. Yaklaşık 500 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde damada 4 milyon 250 bin TL ile açılmayan 2 bin adet zarf, geline ise 5 kilo altın takıldı.

7 BİN KİŞİ KATILDI

7 bin kişinin katılım sağladığı düğünde aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş adamları, STK temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Canlı müzik eşliğinde halayların çekildiği düğün töreni, gecenin geç saatine kadar devam etti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van aşiret düğünü
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